|Погода
|09.01.2019
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В первый рабочий день года в Иркутске ясно, -7,-9°
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Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура -7,-9°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 9 января – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный в южных районах северо-западный 5-10 м/с, местами в северных и западных районах порывы 12-17 м/с, поземки, температура -7,-12°, местами -16,-21°, в западных и южных районах при малооблачной погоде -2,-7°.
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