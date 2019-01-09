В первый рабочий день года в Иркутске ясно, -7,-9°

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура -7,-9°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 9 января – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный в южных районах северо-западный 5-10 м/с, местами в северных и западных районах порывы 12-17 м/с, поземки, температура -7,-12°, местами -16,-21°, в западных и южных районах при малооблачной погоде -2,-7°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: