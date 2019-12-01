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02.12.2019

В первый зимний понедельник в Иркутске будет снежно

Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 декабря будет облачно, снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура -12,-14°, днем -8,-10°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 2 декабря – облачно, в северных районах переменная облачность, снег, в северных и Верхнеленских районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура в западных, центральных, южных и Братском районах ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°, днем -6,-11°, местами -15,-20°, в северных и верхнеленских районах ночью –22,-27°, при прояснении -31,-36°, днем -17,-22°, местами -23,-28°, в Катангском, северо-восточных и Киренском районах ночью -32,-37°, местами -42,-47°, днем -29,-34°, местами –37,-42°.

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Сегодня в Иркутске:
В первый зимний понедельник в Иркутске будет снежно02 Декабря 2019, 07.00
2019-12-01-14-22-44
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 декабря будет облачно, снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура -12,-14°, днем -8,-10°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников02 Декабря 2019, 09.00
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
В Иркутске готовят социальные видеоролики в поддержку благотворительного фонда «Семья Прибайкалья»02 Декабря 2019, 08.00
2019-12-01-17-12-31
Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский продюсерский центр «Burkalo Production» совместно с известным хоккеистом Александром Семиным готовят серию социальных видеороликов в поддержку благотворительного фонда «Семья Прибайкалья». Об этом на своей странице в Инстаграме сообщает депутат Госдумы Александр Якубовский.
Игорь Бутман поддержал идею создания Дома молодежи на базе бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске01 Декабря 2019, 21.23
Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках третьего городского молодежного Форума в Иркутске состоялся «Диалог на равных». Это федеральный проект агентства по делам молодежи, в ходе которого проводятся встречи школьников и студентов с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса.
Игорная сфера: клуб Азимут 777 и бонус за регистрацию, почему некоторые любители азарта выбирают онлайн-клубы01 Декабря 2019, 07.57
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Интернет, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Игорная сфера широко представлена в виртуальном пространстве. Здесь клубы конкурируют между собой и выбирают разные способы, чтобы привлечь аудиторию пользователей. Один из способов – бонус от онлайн-заведения. Для того, чтобы рассчитывать на поощрение, пользователь должен пройти регистрацию на Азимут 777, осуществить вход на официальный сайт казино 777 или другого клуба и оставить о себе некоторые установленные сведения.
События сферы азарта: Новости онлайн-гемблинга Франции, как скачать Голдфишка на андроид и другие события01 Декабря 2019, 07.36
2019-12-01-09-50-17
Интернет, Франция, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На просторах интернета появилось множество онлайн-казино, но следует с осторожностью выбирать ресурс, чтобы не попасть на мошенников. Скачать казино Голдфишка можно на сайте http://pod-android.ru/kak-skachat-kazino-goldfishka-s-oficzialnogo-sajta/, где также представлена и мобильная версия. Это одно из самых популярных заведений, хорошо себя зарекомендовавших на рынке гемблинга.
Последние события игорной сферы: Новая система идентификации игроманов в Дании, преимущества мобильного казино01 Декабря 2019, 10.50
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Интернет, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В наше время азартные игры стали более доступны. Сейчас не обязательно посещать наземные заведения, чтобы скачать эмуляторы игровых автоматов достаточно мобильное казино скачать на свой смартфон и наслаждаться любимыми игровыми автоматами. Такая игра ничем не отличается от настоящего казино и имеет заметные преимущества.
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Интернет, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В интернете можно не просто развлекаться, но и развлекаясь зарабатывать. Например, некоторые пользователи выбирают для интересного и в то же время полезного финансово досуга виртуальный клуб Пин Ап: https://game-leader.ru/blog/kak-zarabatyvat-v-kazino-pin-ap/. Для того, чтобы начать здесь зарабатывать, пользователю нужно пройти процедуру регистрации.
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Александр Якубовский просит прокуратуру Приангартья проверить факты продажи детям никотиновых смесей02 Декабря 2019, 10.41
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский (фракция «Единой России») просит прокуратуру Иркутской области и мэра города, секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единой России» Дмитрия Бердникова организовать проверку фактов продажи никотиновых смесей вблизи школ.
Иркутский суд отказал Сергею Левченко в удовлетворении иска о защите чести и достоинства01 Декабря 2019, 13.19
Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 28 ноября Кировский районный суд Иркутска рассмотрел иск Сергея Левченко к ЧОУ ДО компьютерный колледж "Рамина", владельцем которого является руководитель портала "Бабр 24" Дмитрий Таевский.
Александр Якубовский провел прием граждан в региональной приемной «Единой России»30 Ноября 2019, 11.10
Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия», встречу с жителями областного центра провел депутат Государственной Думы, член президиума генерального совета «Единой России» Александр Якубовский. С волнующими их вопросами к депутату обратились пятеро иркутян, сообщает пресс-служба партии.
Сергей Сокол отметил высокую общественную значимость работы Радио России «Иркутск»30 Ноября 2019, 10.42
Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первая и старейшая радиостанция региона – Радио России «Иркутск» отметила свое 90-летие. Сергей Сокол поздравил сотрудников радиостанции с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Около 700 подписей депутатов и глав муниципальных образований Иркутской области собрано в поддержку главы региона Сергея Левченко29 Ноября 2019, 18.21
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Письмо в поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко подписали ряд депутатов Законодательного собрания региона и местных дум, а также глав муниципальных образований региона.
Сергей Левченко: на уровне президента и правительства России были решены 90% моих просьб29 Ноября 2019, 17.48
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Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 90% просьб губернатора Иркутской области Сергея Левченко по проблемным вопросам в регионе были решены на уровне президента и правительства России. Об этом глава Приангарья заявил 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса».
Андрей Чернышев провел встречу со студентами Братского университета29 Ноября 2019, 15.09
Братск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По приглашению ректора Братского государственного университета Ильи Ситова депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Андрей Чернышев провел встречу со студентами.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Забайкалье автобус упал с моста: погибли 19 человек02 Декабря 2019, 11.02
Забайкальский край, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском крае 1 декабря упал с моста пассажирский автобус. На месте происшествия погибли 19 человек, включая водителя. С травмами различной степени тяжести госпитализирован 21 человек, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Недобросовестный «мастер на все руки» предстанет перед судом в Братске01 Декабря 2019, 16.23
Братск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи следственного отдела № 2 СУ Межмуниципального управления МВД России «Братское» завершили расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким фактам мошенничеств в сфере оказания ремонтных и монтажных работ.
На шелеховской объездной столкнулись легковушка и фура, два человека погибли30 Ноября 2019, 17.50
2019-11-30-09-24-55
Иркутская область, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На объездной дороге Шелехов – Ангарск вечером 29 ноября произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщают в группе ДТП 38.
Жителя Ольхонского района приговорили к 12,8 годам тюрьмы за насилие над трехлетней девочкой30 Ноября 2019, 16.52
Ольхонский район, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителя Ольхонского района приговорили к 12 годам 8 месяцам колонии строгого режима за насилие над трехлетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Директора геологоразведочного предприятия в Катангском районе оштрафовали на 2 миллиона рублей за взятку30 Ноября 2019, 15.24
Катангский район, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Директора геологоразведочного предприятия в Катангском районе оштрафовали на 2 миллиона рублей за взятку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске столкнулись маршрутка и иномарка, пассажирам общественного транспорта потребовалась помощь медиков30 Ноября 2019, 13.45
Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 ноября около 11 часов утра на улице Генерала Доватора столкнулись маршрутка №58 и легковушка Хонда Аккорд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция Братска ищет преступницу, которая под видом стажера проникла в мини-кофейню и украла деньги30 Ноября 2019, 12.15
2019-11-30-03-16-52
Братск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция Братска просит опознать женщину, которая под видом стажера проникла в мини-кофейню и украла деньги. Инцидент произошел 20 ноября в 15:45 у киоска экспресс-кофе, расположенного на улице Кирова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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