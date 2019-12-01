В первый зимний понедельник в Иркутске будет снежно

Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 декабря будет облачно, снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура -12,-14°, днем -8,-10°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 2 декабря – облачно, в северных районах переменная облачность, снег, в северных и Верхнеленских районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура в западных, центральных, южных и Братском районах ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°, днем -6,-11°, местами -15,-20°, в северных и верхнеленских районах ночью –22,-27°, при прояснении -31,-36°, днем -17,-22°, местами -23,-28°, в Катангском, северо-восточных и Киренском районах ночью -32,-37°, местами -42,-47°, днем -29,-34°, местами –37,-42°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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