В последние выходные марта в Иркутске обещают мокрый снег

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 марта ожидается переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью около -5°, днём +4,+6°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный с переходом в западных районах на юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью -5,-10°, при прояснении -15,-20°, днем +3,+8°, при облачной погоде 0,-5º.

31 марта ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -5,-10°, при прояснении -14,-19°, в западных районах при увеличении облачности до 0°, днем +5,+10°, местами 0,-5°.