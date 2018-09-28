В последние выходные сентября в Приангарье будут дожди, днем – тепло

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью 0,+2°, днем +10,+12°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 29 сентября – переменная облачность, местами ночью небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём в виде небольшого дождя, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, северо-восточный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +3,-2°, при прояснении -2,-7°, днем +9,+14°, при облачной погоде +4,+9°.

В воскресенье, 30 сентября, в регионе – переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью 0,+5°, при прояснении -3,-8°, днём +12,+17°, при облачной погоде +6,+11°.