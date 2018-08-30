В последний день лета в Иркутске будет немного дождливо, но тепло

Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 августа ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью +10,+12°, днём +21,+23°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 31 августа – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах северо-западный 10-15 м/с, температура ночью +9,+14°, при прояснении +2,+7°, днём +19,+24°, при облачной погоде +13,+18°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: