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05.04.2019

В Прангарье в выходные обещают мокрый снег и ветер

Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с, температура ночью около -4°, днём +5,+7°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, в центральных районах без осадков, утром при прояснении туман. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью -4,-9°, при прояснении -12,-17°, днём +4,+9°, местами +2,-3°.

7 апреля по области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и мокрый снег, ветер юго-восточный, днем в западных районах западный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью -4,-9°, при прояснении -13,-18°, днем +5,+10°, местами -4,+1°.

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