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09.06.2018

В праздничные дни Приангарье ждет тепло, дожди и грозы

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 июня ожидается переменная облачность, ночью дождь, днем небольшой кратковременный дождь, гроза, утром туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 13 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +22,+24°.

По области в этот день Иркутский УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью местами небольшие и умеренные дожди, днем по области, в западных и в Катангском районах местами небольшие и умеренные дожди, в течение суток в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с, температура ночью 8,+13°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днем +22,+27°, при облачной погоде +13,+18°, в Катангском и северо-восточных районах местами до +30°.

На 11 июня прогнозируется переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах ливневые дожди, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днем +24,+29°, при облачной погоде +15,+20°.

12 июня в Приангарье ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +9,+14°, при прояснении +2,+7°, днем +25,+30°, местами +18,+23°.

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