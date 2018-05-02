|Погода
|02.05.2018
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В Приангарье 3 мая ожидается усиление ветра, пыльные бури и грозы
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Иркутская область, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По сообщению метеорологов, на территории Иркутской области 3 мая ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 14-19 м/с, ночью в южных, центральных, верхнеленских районах, днём в западных, центральных и южных районах порывы до 18-23 м/с., местами пыльные бури, дожди и грозы.
В связи с поступлением сигнала о прохождении неблагоприятных климатических явлений в 13 районах Приангарья объявлен чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности. Выход в лес ограничен, напоминает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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