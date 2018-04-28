В Приангарье на рубеже апреля и мая будет по-разному: на севере снег, на юге ясно

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 апреля ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью 0,+2°, днём +12,+14°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 29 апреля – переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу в виде снега и мокрого снега. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +2,-3°, при прояснении -4,-9°, днём +10,+15°, при облачной погоде +2,+7°.

В понедельник, 30 апреля, в Приангарье обещают переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, по северу в виде мокрого снега и снега, в южных и западных районах без осадков, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +1,-4°, в пониженных формах рельефа -4,-9°, днём +13,+18°, местами +3,+8°.

В День весны и труда, 1 мая, в Иркутской области – переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, по северу в виде мокрого снега, в южных районах без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью -1,+4°, в пониженных формах рельефа до -5°, днём +17,+22°, местами +7,+12°, в западных районах при малооблачной погоде до +26°.