В Приангарье на выходных будет промозгло

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 6 октября ожидается переменная облачность, временами ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +1,-1°, днем +5,+7°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 6 октября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу в виде мокрого снега и снега, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в южных, верхнеленских и северо-восточных районах порывы 13-18 м/с, температура ночью +2,-3°, при прояснении -4,-9°, днем +3,+8°, в северных районах при облачной погоде +3,-2°, в западных районах местами до +11°.

В воскресенье, 7 октября, в Приангарье прогнозируют переменную облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, днем в западных районах с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -3,+2°, при прояснении -6,-11°, днем +7,+12°, при облачной погоде 0,+5°.