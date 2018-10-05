ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Погода
05.10.2018

В Приангарье на выходных будет промозгло

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 6 октября ожидается переменная облачность, временами ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +1,-1°, днем +5,+7°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 6 октября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу в виде мокрого снега и снега, утром при прояснении туман, ветер западный,  северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в южных, верхнеленских и северо-восточных районах порывы 13-18 м/с, температура ночью +2,-3°, при прояснении -4,-9°, днем +3,+8°, в северных районах при облачной погоде +3,-2°, в западных районах местами до +11°.

В воскресенье, 7 октября, в Приангарье прогнозируют переменную облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, днем в западных районах с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -3,+2°, при прояснении -6,-11°, днем +7,+12°, при облачной погоде 0,+5°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске