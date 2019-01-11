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11.01.2019

В Приангарье на выходных похолодает, обещают снег и ветер

Иркутская область, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков, ветер ночью северо-западный 8-13 м/с, с переходом днем на юго-восточный на 4-9 м/с, температура ночью около -25°, днем около -14°.

По области, согласно прогнозу Иркутского УГМС, 12 января – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер ночью северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, днем юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, поземки. Температура ночью -25,-30°, в пониженных формах рельефа -35,-40°, днем -14,-19°, при облачной погоде -24,-29°, в западных и южных районах местами до -10°.

На 13 января в Приангарье прогнозируют переменную облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер западный, юго-западный, в южных районах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, в северных районах -24,-29°, местами -34,-39°, днем -15,-20°, в пониженных формах рельефа до -25°, в северных и верхнеленских районах -21,-26°, местами -30,-35°.

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