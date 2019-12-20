В Приангарье на выходных похолодает, особенно по ночам

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер восточный 2-7 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -13,-15°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 21 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами -14,-19°, в северных и верхнеленских районах -40,-45°, при облачной погоде -30,-35°, днем -13,-18°, местами -23,-28°, в Нижнеудинском районе и в горах Южного Прибайкалья местами -9,-14°, в Чунском, северных и верхнеленских районах -23,-28°, местами -33,-38°.

В воскресенье, 22 декабря, в Приангарье – переменная облачность, местами небольшой снег, ветер восточной четверти 3-8 м/с. Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днем -11,-16°, местами -21,-26°, в северных и верхнеленских районах ночью -30,-35°, местами -39,-44°, днем -20,-25°, местами -30,-35°.