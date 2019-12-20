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20.12.2019

В Приангарье на выходных похолодает, особенно по ночам

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер восточный 2-7 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -13,-15°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 21 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами -14,-19°, в северных и верхнеленских районах -40,-45°, при облачной погоде -30,-35°, днем -13,-18°, местами -23,-28°, в Нижнеудинском районе и в горах Южного Прибайкалья местами -9,-14°, в Чунском, северных и верхнеленских районах -23,-28°, местами -33,-38°.

В воскресенье, 22 декабря, в Приангарье – переменная облачность, местами небольшой снег, ветер восточной четверти 3-8 м/с. Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днем -11,-16°, местами -21,-26°, в северных и верхнеленских районах ночью -30,-35°, местами -39,-44°, днем -20,-25°, местами -30,-35°.

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В Приангарье на выходных похолодает, особенно по ночам20 Декабря 2019, 18.00
2019-12-20-10-06-00
Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер восточный 2-7 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -13,-15°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Рукой подать: где в Иркутске отдохнуть в новогодние каникулы?20 Декабря 2019, 17.48
2019-12-20-09-54-06
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), – В 2020 году иркутяне будут отдыхать на новогодних праздниках девять дней подряд – с 31 декабря по 8 января. О том, куда пойти и чем себя развлечь, если не хочется покидать пределы города – в материале Телеинформа.
Четыре проекта из Иркутской области претендуют на звание «Лучшее событие 2020 года»20 Декабря 2019, 17.23
Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Национальный календарь событий завершил прием заявок в рамках всероссийского конкурса на Лучшее событие года-2020. На конкурс поступило более двух тысяч заявок из 76 регионов России, в том числе четыре из Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму.
Иркутское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги работы за пять лет20 Декабря 2019, 15.09
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги работы регионального отделения Российского детского фонда за последние пять лет.
Гайдар Гайдаров переизбран председателем Совета почётных граждан Иркутска20 Декабря 2019, 13.28
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председателем Совета почётных граждан Иркутска на предстоящий год вновь избран Гайдар Гайдаров, занимавший эту должность два предыдущих года. Заместителями председателя выбраны Геннадий Комаров и Галина Зюбр. Такое решение было принято на итоговом собрании Совета Почетных граждан Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.
Азартная индустрия: крупный выигрыш в онлайн-казино, автомобили от БК и налоги на игорный бизнес20 Декабря 2019, 07.17
2019-12-20-04-31-08
Интернет, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иногда мир узнает о крупных выигрышах в онлайн-казино. В этот раз повезло британцу Томми Рош. Сделав ставку всего в один фунт, он выиграл почти 4 миллиона фунтов стерлингов. Если перевести его приз на рубли, то сумма будет почти 317 миллионов. Известно, что тридцатилетний Томми женат. Его избранницу зовут Шелли. И в счастливый для них вечер пара безуспешно делала ставки в онлайн-казино. Но потом женщина ненадолго отлучилась, а муж в это время сорвал джекпот в одном из автоматов. Сейчас, к слову, самые разноплановые автоматы можно найти пользователям в виртуальных заведениях, Вулкан клуб, к примеру, тоже обладает внушительной коллекцией игр.
В Иркутской области зафиксировали рост заболеваемости сальмонеллёзом20 Декабря 2019, 12.03
Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области отметило в 2019 году рост случаев заболевания сальмонеллёзом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутске после тяжёлой болезни скончался художник Максим Ушаков20 Декабря 2019, 10.13
2019-12-20-02-34-55
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 декабря после тяжёлой болезни ушёл из жизни художник Максим Ушаков, известный широкому кругу по роли в фильме режиссёра Ивана Вырыпаева «Эйфория».
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Заседание расширенного регионального политсовета «Единой России» прошло в Иркутске20 Декабря 2019, 15.12
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встреча расширенного регионального политического совета «Единой России» под председательством секретаря Иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола прошло 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Игорь Кобзев дал свой комментарий по итогам пресс-конференции Владимира Путина20 Декабря 2019, 11.42
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы, озвученные на пресс-конференции президента РФ, актуальны и для жителей Иркутской области. Об этом журналистам по итогам мероприятия заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба главы региона.
Светлана Радионова берет под опеку краснокнижных зверей 20 Декабря 2019, 06.34
Российская Федерация, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Росприроднадзора Радионова Светлана Геннадьевна инициирует новые механизмы защиты диких животных на уровне принятия законов.
Владимир Путин уверил, что полномочия по тушению и контролю лесных пожаров в Сибири передадут на федеральный уровень20 Декабря 2019, 11.08
2019-12-20-03-17-54
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что система лесоохраны нуждается в совершенствовании. Также он отметил, что на федеральный уровень будут переданы некоторые полномочия в лесной сфере.
Андрей Турчак – о Конституции России20 Декабря 2019, 10.48
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующая Конституция позволила России встать на путь стабильного развития. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Комиссии по ЧС Иркутска и области предложено объединить в единую структуру20 Декабря 2019, 09.56
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым предложил объединить областную и городскую комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Игорь Кобзев вновь поднял вопрос о качестве медуслуг в Иркутской области20 Декабря 2019, 09.20
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области и в Иркутске, в частности, необходимо провести конструктивную стратегическую работу по улучшению качества медицинских услуг. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил на встрече с мэром областного центра Дмитрием Бердниковым.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Девятилетний житель Усть-Кута попал под колёса «МАЗа»20 Декабря 2019, 16.35
Усть-Кут, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте днём 20 декабря девятилетнего мальчика сбил «МАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
МЧС назвало предполагаемую причину пожара в бывшем общежитии в Иркутске20 Декабря 2019, 15.55
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Причиной пожара в жилом доме в переулке Пограничном, который произошёл днём 19 декабря, стало либо неосторожное обращение с огнём, либо умышленный поджог. Такой вывод сделали дознаватели ГУ МЧС по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В Братске ушёл из дома и не вернулся 15-летний подросток20 Декабря 2019, 15.31
-15-
Братск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 14 декабря ушёл из дома и до сих пор не вернулся 15-летний восьмиклассник Никита Беликьян. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Двое жителей Иркутской области получили уголовные сроки за незаконную торговлю золотом20 Декабря 2019, 13.00
Бодайбо, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бодайбинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин, которые стали участниками незаконной сделки по купле-продаже крупной партии природного золота – массой 1,13 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
По факту ДТП с маршруткой в Тулунском районе возбуждено уголовное дело20 Декабря 2019, 12.10
Тулунский район, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело по факту автоаварии с маршруткой в Тулунском районе, в которой погиб мужчина, возбудили следственные органы ГУ МВД по Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Заключённый одной из колоний Ангарска оказался вербовщиком террористов20 Декабря 2019, 10.36
2019-12-20-02-47-18
Ангарск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый Восточный окружной военный суд в выездном заседании в Иркутске приговорил к 14 годам заключения вербовщика террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
Игорь Кобзев предложил Дмитрию Бердникову поучаствовать в ликвидации последствий паводков в Иркутской области20 Декабря 2019, 10.02
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской Игорь Кобзев предложил мэру областного центра Дмитрию Бердникову принять участие в работе по ликвидации летних паводков на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
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