В Приангарье на выходных потеплеет, но местами возможен дождь со снегом

Иркутская область, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 апреля будет облачно с прояснениями, временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер юго-восточный с переходом утром на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,-1°, днем +9,+11°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 21 апреля – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки ночью в виде мокрого снега и снега, днём в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом утром и днём в южных, центральных и верхнеленских районах на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +1,-4°, местами -7,-12°, днем +7,+12°, при прояснении до +15°, в северных районах при облачной погоде до +3°.

В воскресенье, 22 апреля, в Приангарье ожидается переменная облачность, местами в северных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, в северных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью +3,-2°, при прояснении -3,-8°, днем +15,+20°, местами +8,+13°.