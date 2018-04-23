ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Погода
20.04.2018

В Приангарье на выходных потеплеет, но местами возможен дождь со снегом

Иркутская область, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 апреля будет облачно с прояснениями, временами  небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя,  ветер юго-восточный с переходом утром на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,-1°, днем +9,+11°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 21 апреля – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки ночью в виде мокрого снега и снега, днём в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом утром и днём в южных, центральных и верхнеленских районах на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +1,-4°, местами -7,-12°, днем +7,+12°, при прояснении до +15°, в северных районах при облачной погоде до +3°.

В воскресенье, 22 апреля, в Приангарье ожидается переменная облачность, местами в северных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, в северных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью +3,-2°, при прояснении -3,-8°, днем +15,+20°, местами +8,+13°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске