В Приангарье на выходных пройдут небольшие дожди, но будет тепло

Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом во второй половине дня на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +10,+12°, днём +24,+26°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 18 августа – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный, в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днём +21,+26°, при облачной погоде +15,+20°.

В воскресенье, 19 августа, синоптики предсказывают переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с, температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днём +20,+25°, при облачной погоде +15,+20°.