В Приангарье на выходные обещают дожди и порывистый ветер

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 мая ожидается переменная облачность, ночью дождь, утром небольшой дождь, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с, температура ночью +3,+5°, днём +15,+17°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 19 мая – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, с переходом днем на юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении -1,-6°, днём +14,+19°, местами в северных районах +5,+10°.

В воскресенье, 20 мая, в регионе будет облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные осадки ночью в виде мокрого снега и снега, днём в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, в западных, центральных и южных районах 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с, температура ночью 0,+5°, при прояснении -5,-10°, днём +8,+13°, при облачной погоде +2,+7°, в северо-восточных районах до +16°.