В Приангарье на выходные обещают дожди с мокрым снегом

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +1,+3°, в пригородной зоне до -2°, заморозки, днём +15,+17°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 15 сентября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -1,+4°, местами -1,-6°, заморозки, в западных районах при увеличении облачности до +7°, днём +13,+18°, при облачной погоде +8,+13°.

В воскресенье, 16 сентября, в регионе прогнозируется переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +2,+7°, при прояснении -1,-6°, заморозки, днём +14,+19°, местами +8,+13°.