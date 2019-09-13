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13.09.2019

В Приангарье на выходные обещают мокрый снег

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 сентября ожидается переменная облачность, утром и днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +2,+4°, днем +9,+11°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 14 сентября – переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем по области, в западных районах местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, в северных районах ночью в виде мокрого снега и снега. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, днем в северных районах 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении -1,-6°, заморозки, днем +6,+11°, при облачной погоде до +1°.

В воскресенье, 15 сентября, в Приангарье – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки ночью преимущественно в виде мокрого снега и снега, днем в виде дождя и мокрого снега, ветер ночью северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, днем юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +3,-2°, при прояснении до -6°, заморозки, днем +6,+11°, в южных районах при малооблачной погоде до +15°, местами в северных районах до +2°.

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Сегодня в Иркутске:
В Приангарье на выходные обещают мокрый снег13 Сентября 2019, 18.20
2019-09-13-10-09-21
Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 сентября ожидается переменная облачность, утром и днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +2,+4°, днем +9,+11°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
На 12-м благотворительном аукционе «Нота ДО» в Иркутске собрали 5 миллионов рублей13 Сентября 2019, 17.32
Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На 12-м аукционе «Нота ДО» благотворительного фонда имени Юрия Тена и первого светского журнала Иркутска «В хорошем вкусе» удалось собрать 5 млн рублей.
На АЭХК обезвредили условных террористов13 Сентября 2019, 15.54
Ангарск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье завершились тактико-специальное учения по отработке мер антитеррористической защищенности промышленных объектов. Основные события развернулись на объектах АЭХК, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
Актуальный инструмент интернет-маркетинга – триггерные письма13 Сентября 2019, 10.29
Интернет, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пользователи интернета иногда сталкиваются с триггерными письмами. Даже не зная, что это за рассылочный продукт, человек хоть раз в жизни точно на такое сообщение отвечал. Триггерные рассылки используют часто виртуальные магазины. К слову, подробно об этом эффективном инструменте интернет-маркетинга можно прочитать здесь: https://www.plerdy.com/ru/blog/triggered-emails-for-sales-increasing/.
Первый снег выпал в Усть-Илимске13 Сентября 2019, 10.55
2019-09-13-03-09-53
Усть-Илимск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске 13 сентября выпал первый снег. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Новости мира азарта: финны поддерживают интернет гемблинг, казино Космолот, бонусы за регистрацию12 Сентября 2019, 12.10
2019-09-12-18-20-23
Интернет, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Для получения острых ощущений совсем не обязательно искать азартные заведения и проделывать к ним долгий путь. Достаточно посетить сайт Космолот https://casino-promo.biz/kosmolot-bezdepozitnyj-bonus-za-registracziyu и получить промокод для увеличения выигрыша.
Косплей, ярмарки, квесты и комиксы – в Иркутске 28 и 29 сентября состоится «Байкал Комикс Фест»12 Сентября 2019, 16.14
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 и 29 сентября состоится «Байкал Комикc Фест» - крупнейший фестиваль гик-культуры Прибайкалья. Об этом сообщают организаторы в официальной группе в соцсетях.
Байкерский крестный ход состоится 15 сентября в Иркутске12 Сентября 2019, 15.41
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкерский крестный ход состоится 15 сентября в Иркутске. Об этом сообщают организаторы в группе в соцсетях.
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Экспертный клуб Иркутска: на выборах в городскую думу победили подвозы за деньги13 Сентября 2019, 18.11
2019-09-13-10-15-55
Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы в думу Иркутска наверняка войдут в историю политических технологий. Кто-то называет их самыми грязными, кто-то говорит, что здравый смысл на них уж точно не победил, отдельные эксперты считают все процессы закономерными, а некоторые задают почти риторический вопрос: «А что это было?». Ответы на эти вопросы попытались найти участники Экспертного клуба, который прошел 12 сентября и был посвящен итогам выборов в городскую думу. «Телеинформ» публикует мнения экспертов.
Единороссы в Усть-Куте проинспектировали работы по благоустройству стадиона «Водник»13 Сентября 2019, 17.55
Усть-Кут, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители Усть-Кутского местного отделения «Единой России» совместно с главой города Александром Душиным и председателем городской думы проинспектировали ход работ по благоустройству стадиона «Водник».
Законопроект об изменении механизма избрания мэра Иркутска вынесли на сессию Заксобрания13 Сентября 2019, 17.55
2019-09-13-09-57-48
Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект, предусматривающий изменение процедуры избрания мэра Иркутска, без единой поправки вынесли на сессию Заксобрания, которую проведут 18 сентября. Документ должен пройти второе и окончательное чтение. Решение было принято 13 сентября на заседании комитета о государственном строительстве и местном самоуправлении.
Михаил Щапов предлагает признать работу Рослесхоза неудовлетворительной из-за лесных пожаров в Сибири13 Сентября 2019, 17.06
Москва, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением признать неудовлетворительной работу Рослесхоза по контролю за лесопожарной обстановкой летом 2019 года.
Сенсорные оздоровительные площадки подарили Усть-Илимску единороссы13 Сентября 2019, 16.35
Усть-Илимск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске в рамках подготовки к новому учебному году единороссы, молодогвардейцы и сторонники «Единой России» за свой счет установили восемь сенсорных оздоровительных площадок в двух школах и шести детских садах города.
Единороссы взяли на особый контроль благоустройство береговой зоны в Култуке13 Сентября 2019, 16.14
Слюдянский район, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Рейд с проверкой хода работ по благоустройству общественной территории прибрежной зоны озера Байкал в поселке Култук Слюдянского района провели партийцы во главе с исполнительным секретарем Слюдянского местного отделения партии «Единая Россия» Мариной Молчановой.
Три финалиста проекта «ПолитСтартап» стали депутатами муниципальных дум в Иркутской области13 Сентября 2019, 12.00
Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области три финалиста кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» одержали победу на муниципальных выборах депутатов городских и районных дум, прошедших 8 сентября в Единый день голосования.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Надругавшегося над школьницей 15-летнего ангарчанина посадили под домашний арест13 Сентября 2019, 15.23
Ангарск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Ангарский городской суд 13 сентября избрал меру пресечения 15-летнему подростку, обвиняемому в надругательстве над 10-летней школьницей. Он помещен под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.
В Иркутской области 2019 год побил рекорды по количеству заблудившихся в лесу людей13 Сентября 2019, 15.11
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Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В лесах Иркутской области в 2019 году потерялись больше 50 человек. Только с начала августа эта цифра превысила 30. Большую часть пропавших нашли живыми, но остаются ещё и те, кто находится в поиске. Об этом 13 сентября на пресс-конференции рассказала представитель управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области Елена Кузнецова.
В Иркутске поймали подозреваемого в сбыте наркотиков13 Сентября 2019, 13.24
Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте гашиша.
В России стали чаще пропадать дети13 Сентября 2019, 07.30
Тверская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году СК России обратил внимание, что дети в стране стали пропадать чаще. За полгода число заявлений о поисках несовершеннолетних выросло на 7% – свыше 6,5 тысяч сообщений. Об этом сообщает «Афанасий бизнес».
В надругательстве над 10-летней ангарчанкой подозревается 15-летний подросток12 Сентября 2019, 14.58
Ангарск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске задержали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Им оказался 15-летний подросток, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Тулунском районе ищут пожилую женщину, ушедшую в лес за брусникой12 Сентября 2019, 13.22
2019-09-12-05-26-02
Тулунский район, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе ищут Татьяну Михайловну Филиппову, ушедшую в лес за брусникой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске водитель иномарки врезался в две припаркованные машины и скрылся12 Сентября 2019, 12.33
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 56-летний мужчина рано утром 9 сентября в микрорайоне Зелёный берег врезался на своём авто в две припаркованные машины и скрылся с места ДТП. Позже он сам явился в ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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