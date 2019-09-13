В Приангарье на выходные обещают мокрый снег

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 сентября ожидается переменная облачность, утром и днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +2,+4°, днем +9,+11°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 14 сентября – переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем по области, в западных районах местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, в северных районах ночью в виде мокрого снега и снега. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, днем в северных районах 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении -1,-6°, заморозки, днем +6,+11°, при облачной погоде до +1°.

В воскресенье, 15 сентября, в Приангарье – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки ночью преимущественно в виде мокрого снега и снега, днем в виде дождя и мокрого снега, ветер ночью северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, днем юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +3,-2°, при прояснении до -6°, заморозки, днем +6,+11°, в южных районах при малооблачной погоде до +15°, местами в северных районах до +2°.