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24.08.2018

В Приангарье на выходные обещают теплую погоду с небольшими дождями

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 августа ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, утром туман, днём без осадков, ветер северо-западный с переходом днём на восточный, юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днём +23,+25°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 25 августа – переменная облачность, местами небольшие, умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, ночью в верхнеленских, северных районах и очень сильные дожди. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный  с переходом на юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днём 11-16 м/с, температура ночью +9,+14°, при прояснении +1,+6°, днём +21,+26°, при облачной погоде +14,+19°.

В воскресенье, 26 августа, в регионе прогнозируется переменная облачность, местами ночью небольшие дожди, днем небольшие и умеренные дожди, грозы,  в южных районах без осадков, ветер восточной четверти 5-10 м/с, при грозах порывы до 13 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днем +24,+29°, местами +16,+21°.

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