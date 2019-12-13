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13.12.2019

В Приангарье обещают снежные и теплые выходные

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -12,-14°, днем -4,-6°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 14 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, в Тайшетском, Чунском, северных районах небольшой, местами умеренный снег, утром в отдельных районах туман, ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -9,-14°, при прояснении -19,-24°, в северо-западных районах при увеличении облачности -3,-8°, днем -3,-8°, местами -13,-18°.

В воскресенье, 15 декабря, в Приангарье – переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, температура ночью -11,-16°, при прояснении -21,-26°, в западных и северо-западных районах местами до -6°, днем -6,-11°, при облачной погоде -16,-21°.

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Сегодня в Иркутске:
В Приангарье обещают снежные и теплые выходные13 Декабря 2019, 18.00
2019-12-13-10-04-07
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -12,-14°, днем -4,-6°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Медицинский центр в Германии13 Декабря 2019, 10.10
2019-12-13-09-28-00
Германия, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более четверти миллиона иностранных пациентов принимают немецкие клиники каждый год. Медицинский туризм в Германии хорошо развит, крупнейшие клиники страны готовы принять любого человека, даже если он является гражданином другого государства. Немецкая медицина считается одной из лучших в мире. Именно по этой причине Германия остается настолько популярным направлением для медицинского туризма.
Усть-Илимские единоросы встретились с организацией «Солдатские матери Прибайкалья»13 Декабря 2019, 17.15
Усть-Илимск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встречу с участниками Усть-Илимской общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» провел председатель городской думы Усть-Илимска, член фракции «Единая Россия» Арсений Чихирьков. Встреча состоялась 12 декабря, сообщает пресс-служба партии.
Иркутский зоопарк продает двух каймановых черепах13 Декабря 2019, 16.16
2019-12-13-08-51-14
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоопарк, ранее существовавший под названием «Иркутская зоогалерея», объявил о продаже двух каймановых черепах. Это связано с необходимостью оплатить счета за электроэнергию.
Общественный совет «Единой России» поддержал законодательную инициативу Дмитрия Бердникова о запрете продажи снюса13 Декабря 2019, 15.09
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании общественного совета ИРО ВПП «Единая Россия» по партийному проекту «Здоровое будущее» участники единогласно поддержали законодательную инициативу мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о запрете продажи снюса.
Ботинки-челси и высокие сапоги: Тенденции обувной моды этой зимы13 Декабря 2019, 07.59
Российская Федерация, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Столбик термометра упал в минус, и россияне достали теплую обувь. Разумеется, главной характеристикой зимней обуви является то, насколько она теплая, а для нас, сибиряков, это особенно актуально. Только вот желательно еще и за модными тенденциями поспевать. К примеру, популярные еще недавно угги нынче утратили свою актуальность, не то что боитинки-челси с множеством пряжек... Модные эксперты рассказали о главных трендах этой зимы.
Пострадавшие от паводка в Иркутской области получили новогодние подарки от компании En+ Group13 Декабря 2019, 11.36
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, продолжает направлять помощь пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области. Компания доставила сотрудникам «Тулунугля» (входит в компанию «Востсибуголь», управляющую угольными активами En+) 1060 новогодних продуктовых наборов.
На заседании Общественной палаты Иркутска избраны заместители председателя13 Декабря 2019, 11.25
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании Общественной палаты Иркутска избраны заместители председателя, а также сформированы рабочие комиссии. Решением представителей Общественной палаты на должности заместителей назначены Виктор Кузеванов, Станислав Гольдфарб, Андрей Хоменко, Гайдар Гайдаров и Диана Салацкая.
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Властям Приангарья представили врио губернатора Игоря Кобзева13 Декабря 2019, 17.26
2019-12-13-09-41-10
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря членам областного правительства, Законодательного собрания и других структур полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил врио главы региона Игоря Кобзева. Он отметил, что одновременно с назначением на должность  Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Это было закономерно: эксперты прокомментировали сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области13 Декабря 2019, 17.17
2019-12-13-09-27-51
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область – снова в топе федеральных новостей. На этот раз вся страна обсуждает сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья. И хотя уход (как сказано в указе президента – с формулировкой «по собственному желанию») предсказывался многими экспертами, решение президента сделать это под Новый год, за десять месяцев до губернаторских выборов, оказалась неожиданным. Каковы причины отставки Сергея Левченко, Телеинформ поинтересовался у экспертов и наблюдателей.
Врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы13 Декабря 2019, 17.07
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ о присвоении Игорю Кобзеву специального звания генерал-полковник внутренней службы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Иркутские единоросы представили проект на президентский грант13 Декабря 2019, 16.50
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На рабочей встрече 11 декабря сторонники «Единой России» обсудили проект гражданских инициатив. Встреча единоросов прошла на площадке Центра поддержки общественных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Молодогвардейцы оказали помощь пенсионерам и людям с ОВЗ в Иркутске13 Декабря 2019, 15.17
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» 11 декабря оказали помощь инвалиду третьей группы и пенсионеру. Они расчистили придомовую территорию от снега.
Спикер ЗС Приангарья Сергей Сокол прокомментировал отставку Сергея Левченко13 Декабря 2019, 13.32
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол прокомментировал отставку Сергея Левченко. По его словам, у них с экс-губернатором Приангарья были рабочие отношения. Сергей Сокол также выразил надежду, что эти отношения продолжатся.
СМИ: КПРФ сменила тему общероссийской акции, которую планировали провести 14 декабря в поддержку Сергея Левченко13 Декабря 2019, 11.44
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ сменила тему заявленной ранее общероссийской акции 14 декабря. Ранее предполагалось, что акцию проведут в поддержку Сергея Левченко. Теперь это – «общероссийская акция протеста за права трудового народа, за смену курса, против информационного террора», сообщается на сайте компартии.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Вынесен приговор шайке мошенников, «наваривших» с расселяемых из зоны затопления БоГЭС свыше 20 миллионов рублей13 Декабря 2019, 17.43
Усть-Илимск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области вынесли приговор пяти участникам организованной группы, которые в 2013 году продавали по завышенной стоимости квартиры переселенцам из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС. Ущерб бюджетам Иркутской области и РФ составил более 20 млн рублей.
Иркутянин пытался подкупить дорожного инспектора в Боханском районе13 Декабря 2019, 17.26
Боханский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На 42-летнего иркутянина завели уголовное дело за дачу взятки инспектору ДПС. Он предложил полицейскому 12 тысяч рублей, чтобы тот не составлял на него административный протокол.
В Шелеховском районе скорая помощь столкнулась с фурой, погибли фельдшер и водитель13 Декабря 2019, 16.30
2019-12-13-09-06-09
Шелеховский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе полиция выясняет обстоятельства столкновения большегруза и автомобиля скорой помощи. Погибли 57-летний водитель спецтранспорта и 54-летняя женщина-фельдшер.
Житель Усольского района убил женщину, спрятал тело в подполье, а сам прятался в зимовье13 Декабря 2019, 15.50
Усольский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Тальяны Усольского района в конце ноября была убита местная жительница. Как выяснилось, ее убийца спрятал тело в подполье дома, а сам отсиживался в таежном зимовье в 30 километрах от места преступления.
Перед судом предстанут собутыльники, зарубившие топором женщину в Боханском районе13 Декабря 2019, 12.17
2019-12-13-04-30-33
Боханский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Боханского района, ее 32-летнего брата и 39-летнего ангарчанина. Родственников обвиняют в убийстве женщины, их приятеля – в укрывательстве преступлений.
СМИ: Мосгорсуд отпустил директора ангарской «Звезды» из СИЗО под домашний арест13 Декабря 2019, 11.03
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Московский городской суд удовлетворил апелляцию директора ангарской компании «Звезда» Олега Хамуляка и изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, сообщает ТАСС.
СМИ: на станции Иркутск-Сортировочный погиб солдат-срочник13 Декабря 2019, 10.04
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на станции Иркутск-Сортировочный 11 декабря погиб 20-летний солдат срочной службы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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