В Приангарье обещают снежные и теплые выходные

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -12,-14°, днем -4,-6°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 14 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, в Тайшетском, Чунском, северных районах небольшой, местами умеренный снег, утром в отдельных районах туман, ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -9,-14°, при прояснении -19,-24°, в северо-западных районах при увеличении облачности -3,-8°, днем -3,-8°, местами -13,-18°.

В воскресенье, 15 декабря, в Приангарье – переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, температура ночью -11,-16°, при прояснении -21,-26°, в западных и северо-западных районах местами до -6°, днем -6,-11°, при облачной погоде -16,-21°.