В Приангарье обещают снежные и ветреные выходные

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -18,-20°, днем -9,-11°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 18 января – переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем в северо-западных районах и местами по остальной территории области небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем в западных районах юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, метели. Температура ночью -23,-28°, при натекании облачности -15,-20°, в западных, северных районах -10,-15°, при прояснении -20,-25°, днем -7,-12°, в пониженных формах рельефа -17,-22°, в западных районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -2,-7°, местами -10,-15°.

На воскресенье, 19 января, синоптики обещают облачную, днем с прояснениями погоду, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, ветер западной четверти 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с, метели, в северо-восточных районах 3-8 м/с. Температура ночью -20,-25°, при облачной погоде -10,-15°, в горах западных районов до -30°, днем -13,-18°, местами до -8°.