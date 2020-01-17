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17.01.2020

В Приангарье обещают снежные и ветреные выходные

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -18,-20°, днем -9,-11°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 18 января – переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем в северо-западных районах и местами по остальной территории области небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем в западных районах юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, метели. Температура ночью -23,-28°, при натекании облачности -15,-20°, в западных, северных районах -10,-15°, при прояснении -20,-25°, днем -7,-12°, в пониженных формах рельефа -17,-22°, в западных районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -2,-7°, местами -10,-15°.

На воскресенье, 19 января, синоптики обещают облачную, днем с прояснениями погоду, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, ветер западной четверти 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с, метели, в северо-восточных районах 3-8 м/с. Температура ночью -20,-25°, при облачной погоде -10,-15°, в горах западных районов до -30°, днем -13,-18°, местами до -8°.

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В Приангарье обещают снежные и ветреные выходные17 Января 2020, 16.54
2020-01-17-08-59-47
Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -18,-20°, днем -9,-11°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
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Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия» были определены ключевые направления работы по реализации послания президента России Владимира Путина.
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Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» обеспечит реализацию положения послания президента России Владимира Путина на всех уровнях власти. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
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2020-01-17-04-20-00
Москва, Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сенсационные события последних дней - послание президента Федеральному Собранию, отставку российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым и назначение нового председателя кабинета министров, а также готовящиеся изменения в государственном устройстве страны – уже окрестили «революцией сверху».
Михаил Мишустин рассказал об изменениях в новом правительстве17 Января 2020, 08.00
Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого рассматривается в Госдуме на пост премьер-министра страны, в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» заявил, что в новом правительстве планируются кардинальные изменения.
Николай Труфанов о послании президента: острые проблемы, с которыми сталкивается отдельный человек, требуют системных решений16 Января 2020, 17.29
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Озвученное 15 января послание президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, безусловно, можно назвать импульсом к выходу нашей страны на качественно новый уровень развития, считает депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Николай Труфанов.
Современный Китай: мифы и реальность
В Иркутске полгода назад до смерти избили пенсионера – свидетелей преступления ищут17 Января 2020, 16.06
Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают свидетелей и очевидцев особо тяжкого преступления, совершенного в середине июля 2019 года.
Депутата думы Нижнеудинска оштрафовали за драку в кафе17 Января 2020, 15.24
Нижнеудинск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело в отношении депутата думы Нижнеудинска Алексея Никонца расследовали в СУ СКР по Иркутской области. За драку в кафе и причинение средней тяжести вреда здоровью мировой суд оштрафовал чиновника на 50 тысяч рублей.
Самолет иркутской компании «ИрАэро» сел в Москве на недостроенную «взлетку»17 Января 2020, 10.13
Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Москве 16 января борт иркутской авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс по маршруту «Сабетта – Москва-Домодедово», сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет.
Уголовное дело возбудили в Зиминском районе по факту гибели двух детей на пожаре17 Января 2020, 10.06
2020-01-17-02-22-15
Зиминский район, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности возбудили в Зиминском районе, где в селе Большеворонежский 15 января на пожаре погибли два маленьких ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Жительница Слюдянки вместо магнитолы получила хозяйственное мыло16 Января 2020, 16.53
Слюдянка, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Слюдянки вместо магнитолы получила несколько кусков хозяйственного мыла.
СКР проводит доследственную проверку в связи с самоподжогом мужчины в Шелехове16 Января 2020, 11.37
Шелехов, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку в связи с самоподжогом мужчины у администрации Шелехова.
В Иркутской области за сутки на пожарах погибли семь человек – в том числе двое детей16 Января 2020, 11.21
2020-01-16-03-24-22
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 15 января и в ночь на 16 января семь человек погибли на пожарах в населенных пунктах Иркутской области.
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