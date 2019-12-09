В Приангарье обещают умеренно снежные выходные

Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 декабря ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем слабый снег, ветер юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -14,-16°, днем -5,-7°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 7 декабря – переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег, в северо-восточных районах без осадков. Утром при прояснении туман. Ветер южной четверти с переходом на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -14-19°, при прояснении -24,-29°, в западных и северо-западных районах при натекании облачности -8,-13°, днем -7,-12°, в пониженных формах рельефа -17,-22°, в западных и южных районах местами до -2°.

В воскресенье, 8 декабря, в регионе прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, в Катангском, Усть-Кутском и Киренском районах небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, ночью в западных районах 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, температура ночью -9,-14°, при прояснении -19,-24°, в западных и северо-западных районах местами до -4°, днем -2,-7°, при облачной погоде -12,-17°.