В пригороде Иркутска 28 ноября температура опустится до -23°

Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -18,-20°, в пригородной зоне до -23°, днём -9,-11°.

В Иркутской области, по данным УГМС, прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами в северных районах небольшой снег, днём местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днём в западных, центральных и южных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -27,-32°, днём -8,-13°, при облачной погоде -17,-22°.