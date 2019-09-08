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09.09.2019

В пригороде Иркутска – уже заморозки

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер ночью северо-западный, днём юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +1,+3°, в пригородной зоне до -1°, заморозки,  днём +17,+19°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 9 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, в северо-восточных районах, ночью в верхнеленских районах местами небольшой дождь, утром при прояснении туман, ветер ночью северной четверти, днём восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении до -3°, заморозки, днём +15,+20°, при облачной погоде +6,+11°.

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В пригороде Иркутска – уже заморозки09 Сентября 2019, 07.00
2019-09-08-13-10-51
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер ночью северо-западный, днём юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +1,+3°, в пригородной зоне до -1°, заморозки,  днём +17,+19°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Жители Иркутской области с начала 2019 год добровольно сдали больше сотни единиц оружия09 Сентября 2019, 08.00
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала 2019 года 96 человек добровольно сдали незаконно хранящееся оружие за вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
РУСАЛ приглашает инициативных жителей Приангарья на семинары «Школы городских изменений»08 Сентября 2019, 20.19
Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутской области начинается реализация очной образовательной программы для инициативных горожан «Школа городских изменений». Принять в ней участие могут активные жители, некоммерческие организации, а также представители государственных и муниципальных учреждений социальной сферы из Братска, Шелехова и Тайшета.
Медвежат из питомника «К-9» выпустили в тайгу Слюдянского района08 Сентября 2019, 12.42
Слюдянский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники иркутского питомника «К-9» выпустили в дикую природу медвежат Потапа и Настю, которых приютили в 2017 году. Об этом сообщается на странице питомника в соцсети «Инстаграм».
На иркутском фестивале садоводов и огородников представили электронный сборник рецептов08 Сентября 2019, 11.36
Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошёл четвёртый фестиваль садоводов и огородников. Участие в мероприятии приняли городские клубы, общественные организации и некоммерческие садоводческие товарищества. Собравшихся поприветствовал мэр областного центра Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутском краеведческом музее представят книгу о природе, населении и истории Качугского и Казачинско-Ленского районов 07 Сентября 2019, 19.54
Иркутск, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 11 сентября в 15.00 состоится презентация книги «По верховьям Лены и Киренги. Отчет землеустроителя. Воспоминания бухгалтера эвенкийского колхоза (1920-1940-е годы)».
Азартная индустрия: бонусы в казино и предложения одного из виртуальных клубов06 Сентября 2019, 12.29
Интернет, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Бонусы в игорных онлайн-клубах – политика лояльности, адресованная зарегистрировавшимся в виртуальном заведении пользователям. Например, бонусами могут выступать дополнительно начисленные средства, которые участники проекта могут использовать для своей игры. Бонусами могут быть и бесплатные раунды, эти возможности есть у некоторых слотов.
Почти 180 обращений к Владимиру Путину поступило на 5 сентября из затопленных районов Приангарья06 Сентября 2019, 16.58
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 5 сентября из территорий, пострадавших в результате наводнения, поступило 490 обращений граждан. Их них 175 направлены в адрес президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба губернатора.
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Мэр Аларского района Александр Футорный проигрывает выборы главы муниципалитета09 Сентября 2019, 01.36
Аларский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Аларского района Александр Футорный от «Единой России» проигрывает выборы главврачу районной больницы Роману Дульбееву от «Гражданской платформы». Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Депутат Заксобрания Иркутской области Геннадий Осодоев лидирует на выборах мэра Эхирит-Булагатского района09 Сентября 2019, 01.14
Эхирит-Булагатский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Геннадий Осодоев, будучи самовыдвиженцем, лидирует на выборах мэра Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
«Единая Россия» побеждает на муниципальных выборах в Иркутской области09 Сентября 2019, 01.05
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По предварительной информации, в большинстве муниципальных образований Иркутская область на выборах глав и депутатов местных дум победили кандидаты от «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
В Усть-Удинском районе побеждает действующий мэр Сергей Чемезов09 Сентября 2019, 00.56
Усть-Удинский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов выигрывает выборы, будучи кандидатом от «Единой России».  Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Выборы в Тулуне: Юрий Карих одерживает победу09 Сентября 2019, 00.26
Тулун, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Тулуна Юрий Карих выигрывает выборы мэра в качестве самовыдвиженца.  Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
В Баяндаевском районе выборы мэра выигрывает действующий глава Анатолий Табинаев09 Сентября 2019, 00.02
Баяндаевский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев от КПРФ, предварительно, переизбран большинством голосов.  Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Ещё один мэр-коммунист из УОБО проигрывает на выборах08 Сентября 2019, 23.41
Боханский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Боханского района Сергей Серёдкин, выдвинутого КПРФ, проигрывает на выборах единороссу, главе Хохорска Эдуарду Коняеву. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Современный Китай: мифы и реальность
Братчанка потеряла 10 тысяч рублей, поверив лже-боссу08 Сентября 2019, 16.36
Братск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске продавец одного из магазинов, нарвавшись на мошенника, лишилась около 10 тысяч рублей. Об том сообщает пресс-служба полиции.
Иркутянин ограбил женщину в её собственной квартире08 Сентября 2019, 12.31
Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Неоднократно судимый 40-летний иркутянин арестован за грабёж в отношении женщины. Мужчина украл у неё мобильный телефон, сообщает пресс-служба полиции.
Апелляцию на приговор по делу о нашумевшем ДТП у «Баргузина» в Иркутске рассмотрят 19 сентября08 Сентября 2019, 10.33
Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский областной суд поступила апелляция на приговор Виктору Авдулову, который в мае 2019 года сбил насмерть 17-летнего подростка в районе кинотеатра «Баргузин» в Иркутске. Слушания назначены на 19 сентября, сообщается в материалах суда.
В Иркутске наемный работник обокрал хозяев и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления07 Сентября 2019, 18.31
Иркутск, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Всего несколько часов потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы задержать подозреваемого в квартирной краже и поджоге жилого дома.
В районе пика Черского ищут пропавшего скайраннера07 Сентября 2019, 13.40
2019-09-07-05-45-57
Слюдянский район, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе полицейские и спасатели ведут розыск Юрия Владимировича Яковлева.
Ушедшую из дома одиннадцатиклассницу разыскивают в Иркутске07 Сентября 2019, 11.04
2019-09-07-03-13-19
Иркутск, Иркутский район, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Иркутске и Иркутском районе разыскивают пропавшую без вести Лилиану Ямщикову.
Рецидивиста, обокравшего квартиру в областном центре, задержали в Ангарске07 Сентября 2019, 10.18
Иркутск, Ангарск, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в отдел полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» с заявлением обратилась 22–летняя местная жительница. Девушка сообщила, что неизвестный проник к ней в квартиру и похитил ювелирные украшения и ноутбук.
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