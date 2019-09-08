В пригороде Иркутска – уже заморозки

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер ночью северо-западный, днём юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +1,+3°, в пригородной зоне до -1°, заморозки, днём +17,+19°. По Иркутской области, по данным УГМС, 9 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, в северо-восточных районах, ночью в верхнеленских районах местами небольшой дождь, утром при прояснении туман, ветер ночью северной четверти, днём восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении до -3°, заморозки, днём +15,+20°, при облачной погоде +6,+11°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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