В выходные в Иркутске ожидается потепление до -7°, в западных и южных районах области до +4º

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -13, -15°, днем -5, -7°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер южной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25°, в западных и северо-западных районах при натекании облачности -4,-9°, в верхнеленских, северо-восточных и Катангском районах -18,-23°, местами -28,-33°, днём -5,-10°, в пониженных формах рельефа -15,-20°, в западных, северо-западных районах, горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде +2,-3º.

В воскресенье, 26 января, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в Катангском и северо-восточных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем в северо-восточных районах 5-10 м/с, местами 15-18 м/с, метели. Температура ночью -12,-17º, при прояснении -22,-27 º, в западных и северных районах -4,-9º, местами -14,-19º, днем -2,-7º, в пониженных формах рельефа -12,-17º, в западных районах и в горах южных районов до +4º.