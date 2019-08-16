В выходные в Иркутской области будет дождливо и ветрено

Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 августа ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +17,+19°. По области 17 августа метеорологи прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в западных районах, днем в центральных и южных районах местами сильные дожди, ливни, грозы, утром при прояснении туман. Ветер ночью северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем северо-восточный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12°, при прояснении +2,+7°, днем +17,+22°, при облачной погоде +12,+17°, в верхнеленских районах +20,+25º. 18 августа обещают переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, днем грозы, ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +7,+12°, при прояснении +2,+7°, днем +18,+23°, местами +11,+16°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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