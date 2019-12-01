В выходные в Иркутской области будет ветрено и местами – снежно

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 ноября ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, ветер западный 3-8 м/с, температура -18,-20°, днем небольшой снег, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура -10,-12°.

По области в этот день иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, небольшой снег, в южных районах ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, метели. Температура ночью -17,-22°, при прояснении -24,-29°, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности -11,-16°, днем -9,-14°, местами -19,-24°.

В первый день декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем в западных районах снег, ветер западной четверти с переходом днем в южных районах на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура в западных, центральных, южных и Братском районах ночью -17,-22°, при прояснении -27,-32°, днем -10,-15°, при увеличении облачности -16,-21°, в западных районах местами до -5°, в северных и верхнеленских районах ночью -22,-27°, местами -32,-37°, днем -18,-23°, местами -28,-33° .