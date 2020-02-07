В выходные в Иркутской области потеплеет

Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -14,-16°, днём -4,-6°.

По области 8 января иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой снег, днем в западных, северных и верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -2,-7º, днём -2,-7°, при облачной погоде -11,-16°, местами в западных районах -1,+4°.

9 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег, в западных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных и западных районах 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, метели, температура ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°. В Тайшетском, Чунском и северо-западных районах при облачной погоде 0,-5°, днём +1,-4°, при облачной погоде -9,-14°, местами в западных районах +2,+7°.