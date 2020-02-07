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07.02.2020

В выходные в Иркутской области потеплеет

Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -14,-16°, днём -4,-6°.

По области 8 января иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой снег, днем в западных, северных и верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -2,-7º, днём -2,-7°, при облачной погоде -11,-16°, местами в западных районах -1,+4°.

9 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег, в западных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных и западных районах 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, метели, температура ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°. В Тайшетском, Чунском и северо-западных районах при облачной погоде 0,-5°, днём +1,-4°, при облачной погоде -9,-14°, местами в западных районах +2,+7°.

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Сегодня в Иркутске:
В выходные в Иркутской области потеплеет07 Февраля 2020, 17.56
2020-02-07-09-58-00
Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -14,-16°, днём -4,-6°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Дмитрий Бердников поздравил преподавателей и студентов иркутского техникума с Днем гражданской авиации07 Февраля 2020, 17.45
Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Во дворце культуры «Орбита» состоялось торжественное собрание Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации.
В иркутском Первомайском может появиться Ветеранский сквер с блиндажом-имитацией07 Февраля 2020, 16.39
Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Первомайский захламлённую территорию в районе домов №75 и 76 предлагают превратить в Ветеранский сквер. Предложение озвучила 5 февраля на сессии соучаствующего проектирования общественных пространств в Свердловском округе Иркутска на 2021 год представитель ТОС «Вампиловский» Оксана Олейникова.
Иркутян приглашают на ярмарку-распродажу «Handmade от МногоМамочек»07 Февраля 2020, 15.27
Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 февраля в 14.00 в многофункциональном торговом центре «Новый» стартует новый проект от Ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня».
Александр Дубровин: в школах Братска необходимо официально запретить никотиносодержащие смеси, вейпы и их аналоги07 Февраля 2020, 11.59
Братск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На комиссии по вопросам правовой и социальной защиты населения депутаты думы Братска рассмотрели вопрос о запрете использования и употребления в образовательных учреждениях города вейпов, снюсов, никотиносодержащих смесей и их аналогов.
Температурные реле: монтаж, применение и мини-устройство07 Февраля 2020, 06.54
Российская Федерация, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Измерению подвергаются разные внешние факторы и различные среды. Можно определить, к примеру, температуру земли, воздуха или воды и т.д. Это делается с помощью устройств, называемых температурными реле. Они предназначаются для контроля температуры в помещении или емкости, где установлены. Чувствительные датчики устройств быстро фиксируют температуру и мгновенно реагируют на любые ее изменения.
В Беларуси скоро появится онлайн-казино07 Февраля 2020, 06.45
2020-02-07-03-53-23
Республика Беларусь, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Чтобы испробовать свою удачу в азартных играх, не обязательно посещать известные казино и тратить время на дорогу. Можно воспользоваться их онлайн-версиями. Такие ресурсы предлагают гораздо больший выбор игровых автоматов, чем наземные заведения и считаются более безопасными. Аккаунты пользователей надёжно защищаются системой от хакерских атак, а вывод выигрыша можно осуществить прямо на свою карту. Одним из лучших казино, по мнению постоянных пользователей, стал Вулкан Winner, который уже не первый год профессионально предоставляет гемблинг-услуги. Несмотря на надёжность ресурса, важно объективно оценивать свои возможности не развивая в себе игорную зависимость.
На Байкальский форум адвокатов съедутся юристы со всей России07 Февраля 2020, 08.30
Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Третий Байкальский форум адвокатов проведёт Адвокатская палата Иркутской области с 27 февраля по 1 марта в кемпинг-отеле «Ёлочка» в Иркутском районе. Об этом сообщается на сайте организации.
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Премьер-министром ДНР стал экс-вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков07 Февраля 2020, 11.39
2020-02-07-03-48-31
ДНР, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
«Единая Россия» определилась с кандидатом на пост главы Большого Луга в Шелеховском районе06 Февраля 2020, 16.01
Шелеховский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Предварительное голосование по определению кандидата от партии «Единая Россия» на должность главы Большелугского муниципального образования Шелеховского района состоялось 5 февраля. Большинство избирателей – 24 из 25 присутствующих – отдали свои голоса за члена партии «Единая Россия», директора «Школы искусств п. Большой Луг» Татьяну Лапоха, сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Ушел в отставку руководитель фонда капремонта Иркутской области Константин Рассолов06 Февраля 2020, 15.37
2020-02-06-07-55-10
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Константин Рассолов подал в отставку. Эту информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
На досрочных выборах главы Балаганского МО выдвинулись первые кандидаты06 Февраля 2020, 15.33
Балаганский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах главы Балаганского МО, которые планируют провести 22 марта 2020 года, выдвинулись первые кандидаты. Об этом сообщает пресс-служба облизибиркома.
СМИ: срок рассмотрения предложений ко второму чтению поправок в Конституцию может быть продлен06 Февраля 2020, 07.30
Москва, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что общероссийское голосование должно стать решающим обстоятельством с точки зрения внесения или невнесения изменений в Конституцию. Об этом пишут argumenti.ru.
Сергей Сокол поддержал законопроект о «народном» бюджетировании, выдвинутый «Единой Россией»05 Февраля 2020, 16.36
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Сокол поддержал законопроект о «народном» бюджетировании. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Сергей Тен: правительство вправе регулировать деятельность онлайн-агрегаторов товаров и услуг05 Февраля 2020, 16.11
2020-02-05-08-13-47
Москва, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2019 года вступил в силу закон о защите прав потребителей, приобретающих товары и услуги через интернет. Впервые в нем было закреплено понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)», которое было включено в предмет регулирования закона о защите прав граждан, пользователей услуг агрегаторов.
Современный Китай: мифы и реальность
В Иркутской области приставы конфисковали трактор у черного лесоруба07 Февраля 2020, 17.32
Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - По решению суда в пользу государства у черного лесоруба в Иркутской области изъяли мини-трактор.
Иркутский оперативник три километра проехал на крыше автомобиля барсеточников07 Февраля 2020, 16.28
Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский оперативник три километра проехал на крыше автомобиля барсеточников – дело закончилось погоней со стрельбой.
В Иркутске полицейские разыскивают пропавшего пенсионера07 Февраля 2020, 12.51
2020-02-07-04-58-27
Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и пригородных районах полицейские разыскивают пенсионера Анатолия Петровича Муха.
При пожаре в общежитии в Тулуне эвакуированы 180 человек07 Февраля 2020, 12.21
Тулун, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 6 февраля при пожаре в общежитии в Тулуне эвакуированы 180 человек.
Экс-директора комбината питания Иркутска обвинили в мошенничестве на 50 миллионов рублей06 Февраля 2020, 16.28
Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший директор иркутского комбината питания, его супруга и их знакомый подозреваются в мошенничестве на сумму около 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Арбитраж признал незаконным очередное допсоглашение Минлеса Иркутской области об увеличении заготовки древесины06 Февраля 2020, 16.09
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Очередное дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка, заключённое между Минлесом Иркутской области и одним из арендаторов, оспорила прокуратура в Арбитражном суде региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Тайшетском районе по вине сотрудников Минлеса незаконно вырубили более 6 тысяч кубометров леса06 Февраля 2020, 13.21
Тайшетский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по материалам прокуратуры о нарушениях закона в деятельности территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Тайшетскому лесничеству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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