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23.08.2019

Выходные в Иркутске будут теплыми, но с дождем

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 августа ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью  около +14°, днём +18,+20°.

По области 24 августа специалисты УГМС прогнозируют переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ночью в западных, днем в западных и южных районах и ливневые дожди, по западу в селеопасных районах, в горах Восточного Саяна в течение суток очень сильные дожди,  утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, в северных районах, ночью в южных и верхнеленских районах  юго-восточный  5-10 м/с. Температура ночью +9,+14°, при прояснении +3,+8°, днём +18,+23°, при облачной погоде  +11,+16°, в северных и верхнеленских районах при малооблачной погоде до +28°.

В воскресенье, 25 августа, ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, грозы, град, в отдельных районах сильные, в селеопасных районах очень сильные дожди, ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении до +3°, днем +16,+21°, при облачной погоде до +10°, в северо-восточных районах +20,+25°.

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Сегодня в Иркутске:
Выходные в Иркутске будут теплыми, но с дождем23 Августа 2019, 17.52
2019-08-23-09-51-51
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 августа ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью  около +14°, днём +18,+20°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Усольском районе 24 августа готовят фестиваль «Дары Тайги»23 Августа 2019, 17.31
Усольский район, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Раздолье Усольского района 24 августа проведут районный фестиваль «Дары Тайги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Черемхово 24 августа черемуховым фестивалем отметят День города23 Августа 2019, 17.16
Черемхово, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово 24 августа первым черемуховым фестивалем отметят День города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
СМИ: Виталий Мутко заявил, что на обеспечение жильем всех пострадавших от наводнения в Приангарье уйдет больше года23 Августа 2019, 16.13
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области, пострадавшие от наводнения, должны получить новое жилье к октябрю 2020 года, а объем средств, который необходим для восстановления инфраструктуры региона, оценивается в 17 миллиардов рублей. Часть из них может быть выделена из госказны. Об этом пишет rosbalt.ru со ссылкой на Виталия Мутко.
В Иркутской области пострадавшим от наводнения гуманитарная помощь будет оказываться адресно23 Августа 2019, 11.42
2019-08-23-03-46-31
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пострадавшим от наводнения гуманитарная помощь будет оказываться адресно. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
В реках нескольких районов Иркутской области 22 августа на 10-55 сантиметров поднялся уровень воды22 Августа 2019, 15.43
-22-10-55-
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В реках нескольких районов Иркутской области 22 августа на 10-55 сантиметров поднялся уровень воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Иркутян приглашают на благотворительный инклюзивный фестиваль «Счастье для всех»22 Августа 2019, 09.50
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде 26 августа с 15 до 18 часов пройдет очередной благотворительный инклюзивный фестиваль «Счастье для всех».
Интернет-ресурс Joycasino предлагает испробовать удачу на популярных слотах21 Августа 2019, 12.10
Интернет, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Джойказино предлагает любителям азарта посетить бесплатный сайт joy-casino.rocks с большим количеством лицензионных слотов. Все игры имеют яркий и необычный дизайн способный помочь расслабится и окунуться в мир приключений. Играть можно совершенно бесплатно в демо-версии, где на счёт зачисляется виртуальная валюта. Таким образом можно без труда проверить все функции и возможности слот-машин прежде чем приступить к реальной игре. Кроме того, на интернет-сайтах казино также есть возможность выиграть хорошие деньги и даже сорвать джек-пот. Развитые страны стараются легализировать подобный бизнес, так как он способен в значительной степени повысить уровень жизни населения, улучшив экономическое положение в целом.
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Депутата думы Иркутска шестого созыва Алексея Распутина сняли с выборов в новый состав23 Августа 2019, 16.12
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 22 августа отменил регистрацию действующего депутата по округу №22 Алексея Распутина кандидатом на выборах в думу областного центра седьмого созыва. Об этом сообщается в материалах суда.
Облсуд признал, что дума Иркутска не вправе требовать от губернатора документы, подтверждающие коррупционные нарушения 23 Августа 2019, 09.56
2019-08-23-02-02-10
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска не вправе требовать от губернатора Иркутской области документы, подтверждающие коррупционные нарушения. Именно такие выводы сделал Иркутский областной суд, на заседании которого рассмотрено исковое заявление главы региона Сергея Левченко о признании противоречащими федеральному законодательству отдельных положений правового акта думы.
В Иркутске отметили 350-летие национального российского триколора22 Августа 2019, 17.30
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Утром 22 августа колонна из десяти автомобилей с государственными флагами России проехала по большинству районов Иркутска.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников открыл митинг, посвященный Дню государственного флага России22 Августа 2019, 17.12
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный Дню государственного флага России, состоялся в Иркутске.
В Иркутской области ликвидировали региональные отделения трёх партий22 Августа 2019, 16.46
2019-08-22-08-50-03
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ликвидировали региональные отделения «Партии пенсионеров России», «Партии свободных граждан» и партии «Города России». Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Сергей Сокол поздравил жителей Иркутской области с Днем Государственного флага22 Августа 2019, 16.43
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поздравил жителей Иркутской области с Днем Государственного флага России.
«Единая Россия» предлагает ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат по программе «Земский доктор»21 Августа 2019, 18.02
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Современный Китай: мифы и реальность
Иркутянка «подарила» новому знакомому из соцсетей 65 тысяч рублей, аферист исчез с деньгами23 Августа 2019, 15.40
2019-08-23-07-43-01
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка стала жертвой нового знакомого в соцсетях: девушка отдала мужчине 65 тысяч рублей, после чего аферист перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске разыскивают опасного преступника со шрамом на щеке23 Августа 2019, 13.02
2019-08-23-05-07-18
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают опасного преступника со шрамом на щеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области горит 823 гектара леса23 Августа 2019, 11.31
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области горит 823 гектара леса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Сергей Левченко «ничего не знает» о массовых искажениях данных о лесных пожарах в Иркутской области22 Августа 2019, 12.46
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не получал информацию от проверяющих и контролирующих органов о сокрытии и искажении данных о лесных пожарах. Об этом он сообщил 21 августа журналистам, передаёт ТАСС.
В Иркутске водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста и скрылся22 Августа 2019, 13.16
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста и скрылся – полиция его разыскала.
В Иркутской области горит 820 гектаров леса22 Августа 2019, 11.26
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 22 августа, горит 820 га лесов.
В Шелеховском районе рецидивист зарезал одну собутыльницу и задушил другого22 Августа 2019, 10.27
2019-08-22-02-30-17
Шелеховский район, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Шелеховского района из-за ссоры во время пьянки зарезал собутыльницу и задушил знакомого.
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