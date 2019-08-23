Выходные в Иркутске будут теплыми, но с дождем

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 августа ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью около +14°, днём +18,+20°.

По области 24 августа специалисты УГМС прогнозируют переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ночью в западных, днем в западных и южных районах и ливневые дожди, по западу в селеопасных районах, в горах Восточного Саяна в течение суток очень сильные дожди, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, в северных районах, ночью в южных и верхнеленских районах юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +9,+14°, при прояснении +3,+8°, днём +18,+23°, при облачной погоде +11,+16°, в северных и верхнеленских районах при малооблачной погоде до +28°.

В воскресенье, 25 августа, ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, грозы, град, в отдельных районах сильные, в селеопасных районах очень сильные дожди, ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении до +3°, днем +16,+21°, при облачной погоде до +10°, в северо-восточных районах +20,+25°.