Выходные в Иркутской области будут, в основном, теплыми

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью 0,-2°, днем +12,+14°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 13 октября – переменная облачность, без осадков, в северных районах местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью +1,-4º, при прояснении -4,-9°, днем +10,+15°, при облачной погоде +4,+9°, местами в западных районах до +18°.

В воскресенье, 14 октября, в регионе прогнозируется малооблачная погода, без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +3,-2°, в пониженных формах рельефа -4,-9°, днем +11,+16°, местами: в западных, центральных и южных районах до +21°, в северных и верхнеленских районах +5,+10°.