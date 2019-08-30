Выходные в Иркутской области будут жаркими

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10, +12°, днем +26, +28°.

В Иркутской области 31 августа, по данным УГМС, прогнозируют переменную облачность, без осадков, в северных районах и днем в западных районах местами небольшие дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +26,+31°, при облачной погоде +19,+24°.

В воскресенье, 1 сентября, в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливневые дожди, ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем в западных, северо-западных, центральных, в конце дня и в южных районах западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура ночью +9,+14°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днем +24,+29°, местами +18,+23°, при малооблачной погоде в южных и верхнеленских районах до +33°.