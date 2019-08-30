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30.08.2019

Выходные в Иркутской области будут жаркими

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10, +12°, днем +26, +28°.

В Иркутской области 31 августа, по данным УГМС, прогнозируют переменную облачность, без осадков, в северных районах и днем в западных районах местами небольшие дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +26,+31°, при облачной погоде +19,+24°.

В воскресенье, 1 сентября, в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливневые дожди, ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем в западных, северо-западных, центральных, в конце дня и в южных районах западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура ночью +9,+14°, в пониженных формах рельефа  +1,+6°, днем +24,+29°, местами +18,+23°, при малооблачной погоде в южных и верхнеленских районах до +33°.

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Сегодня в Иркутске:
Выходные в Иркутской области будут жаркими30 Августа 2019, 17.50
2019-08-30-09-46-35
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10, +12°, днем +26, +28°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
En+ Group провела акцию «Собери ребенка в школу» в пользу детей сотрудников, пострадавших от паводка в Тулуне30 Августа 2019, 17.57
Тулун, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, провела акцию «Собери ребенка в школу» в пользу пострадавших от паводка детей сотрудников группы в Тулуне.
В сентябре в Иркутской области ожидается погода в пределах нормы30 Августа 2019, 17.31
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сентябре в Иркутской области ожидается температура воздуха +4, +10° – это в пределах нормы.
УГМС: такие паводки, как этим летом в Иркутской области, бывают раз в 1000 лет30 Августа 2019, 17.21
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Во время паводков в конце июня в Иркутской области уровень воды в некоторых реках Ангарского бассейна превышал критические отметки в 1,5-4 раза. Уровень их превышения составил от 365 до 913 см.
Делегация из Южной Кореи передала гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области30 Августа 2019, 17.13
2019-08-30-09-16-03
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялась встреча депутата Государственной Думы Сергея Тена с членами делегации форума парламентской дипломатии «Корея-Россия/СНГ» Национальной Ассамблеи республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
УГМС: особенно жарким и сухим минувшее лето выдалось на севере Иркутской области30 Августа 2019, 16.05
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Лето в этом году в наш регион пришло 20-21 мая – с учетом того, что за начало летнего периода берется момент, когда среднесуточная температура воздуха превышает +10° тепла.
На профильном комитете при ТПП Восточной Сибири обсудили развитие санаториев и курортов Приангарья30 Августа 2019, 15.19
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект стратегии развития санаторно-курортного комплекса Иркутской области и план мероприятий по ее реализации рассмотрелм членами комитета по предпринимательству в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при ТПП Восточной Сибири.
День знаний в Иркутске будет солнечным30 Августа 2019, 15.33
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в День знаний, 1 сентября, погода останется солнечной, днем ожидается температура +25, +27°.
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Облизбирком: в этом году перед выборами в Приангарье пока мало жалоб, но судебных тяжб – в избытке30 Августа 2019, 16.42
2019-08-30-08-43-51
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Перед муниципальными выборами в Иркутской области, назначенными на единый день голосования 8 сентября, зарегистрировано около 150 обращений в избиркомы и более 170 обращений в суды региона. Об этом на пресс-конференции 30 августа сообщил председатель облизбиркома Илья Дмитриев.
Сергей Сокол: решение экологических проблем Усолья-Сибирского и обновление социальной сферы города останутся на контроле областных парламентариев30 Августа 2019, 16.10
Усолье-Сибирское, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания оставят на контроле ремонт детского сада №28 в Усолье-Сибирском до его ввода в эксплуатацию. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в  Усолье-Сибирское, которое 30 августа отмечает 350-летие.
На выборах в думу Иркутска уже зарегистрировали 247 кандидатов30 Августа 2019, 13.26
-247-
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в думу Иркутска на сегодняшний день зарегистрировано 247 кандидатов, из которых 174 баллотируются от различных политических партий, остальные 73 – самовыдвиженцы. Об этом на пресс-конференции 30 августа сообщил председатель облизбиркома Илья Дмитриев.
Виталий Мутко оценил ход восстановительных работ в Чунском районе и Нижнеудинске30 Августа 2019, 09.29
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Оценку работам, проделанным в населенных пунктах Иркутской области, которые пострадали от паводка, дал председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приангарье Виталий Мутко.
На выборах в думу Иркутска бюллетени будут обрабатывать 135 аппаратов29 Августа 2019, 08.00
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На выборах депутатов думы Иркутска 8 сентября будут использоваться 135 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
В Тайшетском районе мэра и трех глав поселений оштрафовали за нарушения законодательства при паводке28 Августа 2019, 17.17
2019-08-28-09-44-14
Тайшетский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд признал мэра Тайшетского района Александра Величко и глав еще трех муниципальных образований виновными в невыполнении требований норм и правил по оповещению населения об угрозе ЧС. Каждому из них назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
В рамках партийного проекта «Единой России» в 2019 году отремонтируют спортзалы в сельских школах Приангарья28 Августа 2019, 16.26
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - К концу 2019 года ремонтные работы завершатся в 19 школьных спортзалах 13 сельских территорий Приангарья, участвующих в партпроекте «Единой России» «Детский спорт».
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
СМИ: в Иркутске служившего в Сирии контрактника приговорили к пяти годам тюрьмы за взрыв бомбы у здания штаба30 Августа 2019, 15.58
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вступил в силу приговор военному-контрактнику Александру Новикову, который по возвращении из Сирии устроил взрыв в штабе своего полка, чтобы привлечь внимание командования к проблемам военнослужащих. Ему дали пять лет колонии, признав виновным в хулиганстве и незаконном обороте оружия. Об этом пишет polit.ru.
Иркутянин убил своего отца, закопал тело на семейном участке, а потом заявил в полицию о его исчезновении30 Августа 2019, 13.10
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские раскрыли жестокое убийство 60-летнего иркутянина. Преступником оказался сын погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Усолье-Сибирском закрыли японский ресторан после вспышки кишечной инфекции30 Августа 2019, 11.36
2019-08-30-03-46-47
Усолье-Сибирское, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Усолье-Сибирском закрыли японский ресторан после вспышки кишечной инфекции. Такое решение вынес городской суд 29 августа.
В Иркутской области горит 548 гектаров леса30 Августа 2019, 11.20
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 30 августа, горит 548 гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Тулуне сотрудники МЧС спасли собаку, сидевшую в заваленном колодце30 Августа 2019, 11.07
Тулун, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники МЧС в Тулуне спасли собаку, которая оказалась под завалами на дне колодца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Слюдянском районе без вести пропал 72-летний рыбак30 Августа 2019, 10.08
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Слюдянский район, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе без вести пропал 72-летний рыбак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Банда автоугонщиков в Иркутской области получила 45 лет лишения свободы на семерых29 Августа 2019, 17.11
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области суд дал почти 45 лет на семерых членам банды автоугонщиков, действовавшей на территории Иркутской области с 2015 по 2016 годы.
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