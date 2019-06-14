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14.06.2019

Выходные в Приангарье обещают жаркие и дождливые

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 июня ожидается значительная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом к утру на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14°, днем +22,+24°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 15 июня – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град, в селеопасных районах и очень сильные дожди, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +5,+10°, днем +20,+25°, при облачной погоде +10,+15°, в северных и Верхнеленских районах +25,+30°, при натекании облачности +18,+23°.

В воскресенье, 16 июня, в Приангарье ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья умеренные и сильные дожди, местами и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +10,+15°, днем +20,+25°, при облачной погоде до +15°, в северных районах +25,+30°.

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Выходные в Приангарье обещают жаркие и дождливые14 Июня 2019, 18.00
2019-06-14-09-54-41
Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 июня ожидается значительная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом к утру на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14°, днем +22,+24°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Иркутской области продлили действие особого противопожарного режима14 Июня 2019, 16.57
Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В западных, центральных и южных районах Иркутской области особый противопожарный режим продлен до 1 июля 2019 года. В северных районах его действие продолжится до 15 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Казачинско-Ленском районе из-за подъёма уровня воды в Киренге ввели режим повышенной готовности 14 Июня 2019, 16.28
2019-06-14-08-41-35
Казачинско-Ленский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе 13 июня ввели режим повышенной готовности из-за подъёма уровня воды в реке Киренга.
Глава Центрального рынка Иркутска пригрозил судом нескольким депутатам14 Июня 2019, 12.18
Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Центрального рынка Иркутска депутат Владислав Свердлов заявил, что подаст в суд за клевету на ряд народных избранников. Свои намерения он озвучил 13 июня на внеочередных депутатских слушаниях в думе Иркутска.
Владислав Иноземцев о дискуссии на ПМЭФе: Развитие с оговорками?13 Июня 2019, 11.37
Российская Федерация, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Потребность в обеспечении экономического роста вызывает запрос на четкие правила игры, пусть для начала и не для всех, пишет в РБК Владислав Иноземцев.
Опыт Тверской области: в регионе «обкатают» систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами14 Июня 2019, 07.30
Тверская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тверская область готовится стать в 2020 году участником пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России.
В Приангарье до конца недели прогнозируют высокую пожароопасность лесов13 Июня 2019, 16.53
Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По информации местного УГМС, 14-16 июня местами по Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
АО «Ангарскцемент» организовало 1 июня праздники для детей13 Июня 2019, 16.46
Ангарск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В честь Международного дня защиты детей АО «Ангарскцемент» организовало традиционные праздники для ребят, родители которых трудятся на комбинате.  Специалисты службы управления персоналом подготовили мероприятия для мальчишек и девчонок разного возраста.
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Устав Иркутской области приведут в соответствие с федеральными требованиями14 Июня 2019, 17.14
Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в Устав Иркутской области согласовали члены комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении под председательством Виктора Побойкина. Законопроект будет рассмотрен на сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 июня, сообщает пресс-служба регпарламента.
Депутаты Заксобрания находятся в рабочей поездке в Черемхово14 Июня 2019, 16.42
Черемхово, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение социально-значимых для жителей Черемхово вопросов – цель рабочей поездки спикера Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола и депутатов областного парламента, которая проходит 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Депутатов думы Иркутска призвали к корректности14 Июня 2019, 13.32
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Евгений Дроков обвинил коллег в некорректности и призвал не политизировать вопросы деятельности властей. Об этом он заявил 13 июня на внеочередном заседании думы при обсуждении работы «Иркутскавтодора».
КПРФ 29 июня выдвинет кандидатов на сентябрьские выборы в Иркутской области14 Июня 2019, 12.05
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Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Большинство местных отделений КПРФ завершили согласования кандидатов на должности мэров муниципальных районов и городских округов, глав муниципальных образований и кандидатов в представительные органы местного самоуправлении, которые планируется провести 8 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба обкома партии.
Мэра и думу Киренского района будут выбирать 8 сентября14 Июня 2019, 08.30
Киренский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На внеочередном заседании думы Киренского района 10 июня принято решение о назначении выборов мэра и думы района на единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба облизбиркома.
Экс-мэр Ольхонского района Сергей Копылов проведет в колонии три года13 Июня 2019, 20.03
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Эхирит-Булагатский район, Ольхонский район, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Эхирит-Булагатский районный суд вынес приговор бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову. Ему назначено три года лишения свободы в колонии общего режима. Экс-мэра взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Новый налог предлагает ввести в России Анатолий Чубайс14 Июня 2019, 08.00
Санкт-Петербург, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог – углеродный. О новом налоге, необходимом для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, глава корпорации «Роснано» высказал идею в кулуарах на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщают argumenti.ru.
Современный Китай: мифы и реальность
В Братском районе с конца апреля ищут 62-летнего Александра Винника14 Июня 2019, 17.41
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Братский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе ищут 62-летнего Александра Винника, который пропал ещё 25 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В районе охотугодий «Иркутское море» задержали браконьера с тушей косули14 Июня 2019, 17.33
Иркутский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарском лесничестве задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте. При нём обнаружили тушу косули, сообщает пресс-служба регионального Минлеса.
В Тулунском районе потерялась пожилая сборщица черемши14 Июня 2019, 17.06
Тулунский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - У Тулунском районе 12 июня пропала 61-летняя жительница села Галдун Любовь Моисеенко. Женщина потерялась, когда собирала черемшу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Марихуану и галлюциногенные грибы выращивал у себя дома житель Иркутского района14 Июня 2019, 15.09
Иркутский район, Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутского района оборудовал у себя дома нарколабораторию – там он выращивал коноплю. При обыске транспортная полиция изъяла из подвала 17 кустов этого растения, а в гараже нашли 21 стеклянную банку с рассадой, предположительно, галлюциногенных грибов.
Пожарные Усть-Илимска ночью спасли людей из горящего многоквартирного дома14 Июня 2019, 12.59
Усть-Илимск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожарные Усть-Илимска ночью спасли людей из горящего многоквартирного дома. Площадь возгорания составила больше 300 квадратных метров.
Девочка, пропавшая в Усольском районе, прошла 17 километров, прежде чем её нашли14 Июня 2019, 10.50
Усольский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Шестилетняя девочка, которая 13 июня пропала в Усольском районе во время прогулки, обнаружена живой. Ребёнка нашли в Черемховском районе недалеко от деревни Худорожкино, сообщили в полицию.
В Иркутске двухлетний малыш упал с высоты четвёртого этажа14 Июня 2019, 10.45
Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске двухлетний ребёнок вывалился с балкона четвёртого этажа. Мальчик госпитализирован, сообщает пресс-служба полиции.
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