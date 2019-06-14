Выходные в Приангарье обещают жаркие и дождливые

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 июня ожидается значительная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом к утру на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14°, днем +22,+24°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 15 июня – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град, в селеопасных районах и очень сильные дожди, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +11,+16°, при прояснении +5,+10°, днем +20,+25°, при облачной погоде +10,+15°, в северных и Верхнеленских районах +25,+30°, при натекании облачности +18,+23°.

В воскресенье, 16 июня, в Приангарье ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья умеренные и сильные дожди, местами и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +10,+15°, днем +20,+25°, при облачной погоде до +15°, в северных районах +25,+30°.