Банда усольчан похитила в Иркутске бизнесмена и требовала за него 15 миллионов рублей выкупа

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 февраля четверо неизвестных похитили бизнесмена, избили и требовали от него 15 млн рублей. Злоумышленников задержали в тот же день.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился около одного из бизнес-центров Иркутска – неизвестные насильно усадили мужчину в иномарку и скрылись с места происшествия. Через некоторое время автомобиль обнаружили ехавшим по улицам города.

К задержанию злоумышленников привлекли бойцов СОБР Росгвардии. Оказалось, что в салоне машины потерпевшего уже избили и требовали от него крупную сумму денег. Кроме того, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, мужчине угрожали расправой над его семьей.

В настоящее время задержанным уроженцам Усолья-Сибирского в возрасте от 24 до 44 лет инкриминируется похищение человека и вымогательство. Возбуждено уголовное дело. Известно, что один из фигурантов ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Октябрьский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.