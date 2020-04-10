|Происшествия
|11.04.2020
|
|
Хроника бунта в Ангарской колонии
|
Ангарск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Более суток понадобилось силовикам, чтобы подавить беспорядки в ангарской исправительной колонии № 15. О том, как развивались события, читайте в репортаже «Телеинформа».
В пятницу, 9 апреля, усольский правозащитник Павел Глущенко разместил
Осужденному оказали помощь, а затем, по его словам, избили снова. После этого к протесту присоединились все 17 жильцов барака усиленного режима, которые также порезали себе вены. Через некоторое время о произошедшем узнали и другие осужденные, в колонии начались беспорядки.
Ближе к вечеру ГУФСИН по Иркутской области опубликовало официальное сообщение:
«В исправительной колонии № 15 (г. Ангарск) осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. Сотрудник госпитализирован.
Вечером 9 апреля один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения.
В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области. После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий. В настоящий момент обстановка в учреждении контролируемая. Пострадавший сотрудник госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Осуждённым, нанесшим себе порезы предплечий, оказана медицинская помощь.
По данному факту в ГУФСИН России по Иркутской области проводится проверка. СУ СК РФ по Иркутской области в отношении осуждённых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ».
Но уже к вечеру выяснилось, что беспорядки в исправительном учреждении только начались. Осужденные подожгли рабочее помещение и дежурную часть колонии, пожар распространился на значительной площади, огонь было видно даже из города.
Как сообщали очевидцы вечером 10 апреля, ИК-15 оцепили силовики, перекрыв в том числе и прилегающие дороги. Появилась информация, что заключенные «захватили пожарных и не дают тушить», не пуская при этом пожарные расчеты из города. Позже эти слухи не подтвердились.
Телеграмм-канал «Baza» ближе к полуночи сообщил, что в ИК введен план «Буря», на территорию зашел спецназ, восстание заключенных пытаются подавить силовыми методами.
Также канал разместил фото из колонии, на которых видны последствия погрома, и видео, записанное самими осужденными.
Примерно в половине третьего ночи
Утром 11 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах