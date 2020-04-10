Хроника бунта в Ангарской колонии

Ангарск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Более суток понадобилось силовикам, чтобы подавить беспорядки в ангарской исправительной колонии № 15. О том, как развивались события, читайте в репортаже «Телеинформа». В пятницу, 9 апреля, усольский правозащитник Павел Глущенко разместил на своей странице в Фейсбуке видео из колонии. В видеоролике один из осужденных рассказал, что его избил сотрудник ФСИН, после чего мужчина нанес себе телесные повреждения. По словам заключенного, «охрана беспределит уже не в первый раз». Осужденному оказали помощь, а затем, по его словам, избили снова. После этого к протесту присоединились все 17 жильцов барака усиленного режима, которые также порезали себе вены. Через некоторое время о произошедшем узнали и другие осужденные, в колонии начались беспорядки. Ближе к вечеру ГУФСИН по Иркутской области опубликовало официальное сообщение: «В исправительной колонии № 15 (г. Ангарск) осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. Сотрудник госпитализирован. Вечером 9 апреля один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения. В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области. После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий. В настоящий момент обстановка в учреждении контролируемая. Пострадавший сотрудник госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Осуждённым, нанесшим себе порезы предплечий, оказана медицинская помощь. По данному факту в ГУФСИН России по Иркутской области проводится проверка. СУ СК РФ по Иркутской области в отношении осуждённых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ». Но уже к вечеру выяснилось, что беспорядки в исправительном учреждении только начались. Осужденные подожгли рабочее помещение и дежурную часть колонии, пожар распространился на значительной площади, огонь было видно даже из города. Как сообщали очевидцы вечером 10 апреля, ИК-15 оцепили силовики, перекрыв в том числе и прилегающие дороги. Появилась информация, что заключенные «захватили пожарных и не дают тушить», не пуская при этом пожарные расчеты из города. Позже эти слухи не подтвердились. Телеграмм-канал «Baza» ближе к полуночи сообщил, что в ИК введен план «Буря», на территорию зашел спецназ, восстание заключенных пытаются подавить силовыми методами. Также канал разместил фото из колонии, на которых видны последствия погрома, и видео, записанное самими осужденными. Примерно в половине третьего ночи поступила информация , что бунт заключенных частично подавлен. Утром 11 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил , что беспорядки в колонии окончательно пресечены, возгорания потушены. Общая площадь пожара, устроенного заключенными, составила более 30 тысяч кв. метров, выгорели три цеха деревообработки. Источник ТАСС подчеркнул, что в данный момент «обстановка на территории спокойная… работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и СКР». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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