Депутат думы одного из муниципалитетов Иркутского района «заказал» грабеж предпринимателя

Иркутск, Иркутский район, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ограбили предпринимателя по заказу депутата думы одного из муниципалитетов Иркутского района.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в августе прошлого года на улице Дальневосточная четверо мужчин совершили разбойное нападение с применением насилия на директора одной из иркутских компаний. Злоумышленники похитили у потерпевшего деньги и имущество на сумму более 2,5 млн рублей.

В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий в тесном взаимодействии с сотрудниками ОСО УР МУ МВД «Иркутское» следователям СКР удалось установить причастность к организации разбойного нападения депутата одного из муниципальных образований Иркутского района.

Выяснилось, что депутат выступил в роли организатора преступления, сообщив подельникам сведения о месте нахождения потерпевшего. Также мужчина предоставил автомобиль с фальшивыми номерами для совершения преступления. После разбоя из похищенных денег организатор рассчитался с участниками преступления.

Сейчас СУ СКР продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный в особо крупном размере.

Депутат задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ – организация разбойного нападения, совершенного в особо крупном размере.

По ходатайству следствия Октябрьским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями запланировано проведение ряда судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Как стало известно Телеинформу из своих источников, речь идет о депутате Ушаковского муниципального образования (Пивовариха). Его фамилия пока не разглашается.