Экс-мэру Иркутского района Игорю Наумову огласили обвинительное заключение

Иркутский район, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Экс-мэру Иркутского района Игорю Наумову, а также бывшему депутату думы Иркутска Олегу Геевскому и депутату думы Иркутского района Олегу Логашову огласили обвинительное заключение.

Судебное заседание состоялось 27 декабря в Куйбышевском районном суде Иркутска. На заседании присутствовали только фигуранты дела, их защитники, а также представитель потерпевшей стороны в рамках гражданского иска – специалист Росимущества.

Государственный обвинитель сообщил, что с 2012 по 2015 годы все участники группы незаконно приобретали права на земельные участки на 11-12 км Байкальского тракта. Участки брались в собственность через предоставление аффилированным дачным и садоводческим некоммерческим товариществам, а также через бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Напомним, все эпизоды преступной деятельности сопровождались превышением должностных полномочий бывшим мэром Иркутского района Игорем Наумовым. Для легализации имущества Олег Геевский заключал неоднократные фиктивные сделки с подконтрольными ему лицами из числа участников ДНТ, с подставными физическими и юридическими лицами. Так участки продавались. В итоге этой деятельности Российской Федерации был причинен материальный ущерб на 550 миллионов рублей. Это рыночная стоимость участков.

В зависимости от роли каждого фигуранта они обвиняются в совершении пяти эпизодов превышения должностных полномочий, если они совершены с причинением тяжких последствий, четырех эпизодов мошенничества в особо крупном размере, двух эпизодов отмывания денег с использованием служебного положения. Уголовное дело в отношении бывшего ректора ИрГАУ Геннадия Такаландзе, который скрылся от органов предварительного следствия и находится в международном розыске, выделено в отдельное производство.

В настоящее время Олег Логашов и Олег Геевский находятся под домашним арестом, Игорь Наумов – под подпиской о невыезде. Следующее заседание назначено на 10 января 2019 года. Продолжится оглашение обвинительного заключения. Это займет достаточно много времени. К допросу свидетелей приступят еще нескоро.