Генпрокуратура нашла в Иркутской области многочисленные факты вырубок леса под видом санации

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Генпрокуратура продолжает проверять, как в Иркутской области исполняется лесное законодательство. Инспекторы нашли многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверки проходят во всех лесничествах области, на местах работают девять бригад с привлечением специалистов контролирующих органов и сотрудников органов внутренних дел.

В результате масштабной работы вскрыты факты незаконных рубок и хищений древесины ценных пород под видом санитарных рубок. При этом благодаря вмешательству прокуратуры удалось предотвратить утрату лесных насаждений, говорят в ведомстве.

Например, на территории Качугского района группой обнаружена незаконная рубка в орехово-промысловой зоне, где произрастают кедры. Как отмечается в сообщении прокуратуры Иркутской области, сведения о деревьях были заранее удалены из государственного лесного реестра должностными лицами уполномоченных органов. По требованию прокуратуры рубка пресечена.

Прокуратурой также установлено, что сплошные и выборочные санитарные рубки необоснованно назначены в защитных лесах Нижнеилимского лесничества, Барлукского и Балаганского участковых лесничеств, находящихся в водоохранной зоне. В Карахунском участковом лесничестве сведения о совершенной незаконной рубке леса укрывались от правоохранительных органов.

В Падунском и Нижнеилимском лесничествах незаконно внесены изменения в договоры, заключенные для заготовки древесины при проведении рубок ухода в защитных лесах. В результате объёмы рубок были незаконно увеличены более чем в 40 раз.

– Одной из причин назначения незаконных санитарных рубок в лесах явились действия должностных лиц министерства лесного комплекса области, – говорят в прокуратуре.

Кроме того, при проверке лесохозяйственных регламентов лесничеств, в границах которых располагаются региональные заказники, установлено, что часть регламентов содержат недостоверную информацию о границах заказников, а все их леса отнесены к категории эксплуатационных. Министерство лесного комплекса области ещё в 2008-2011 годах заключило девять договоров аренды лесных участков, в том числе допускающих заготовку древесины в границах заказников. Меры по внесению изменений в данные договоры министерством до сих пор не приняты.

Факты бездействия территориальных подразделений министерства лесного комплекса Иркутской области выявлены и в части понуждения лесозаготовителей осуществить уборку порубочных остатков, что в свою очередь усложняет и без того сложную пожарную обстановку в лесах.

Когда проверка закончится, будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям всех виновных должностных лиц.

Напомним, в этом году в Иркутской области возбудили три уголовных дела в лесной сфере. Всё началось со скандала с вырубкой здорового леса в заказнике Туколонь на севере региона. Ущерб от этой деятельности мог достичь 2 млрд рублей, от СУ СКР по Иркутской области потребовали активизировать расследование. В июле было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Центра защиты леса Иркутской области. Следователи во время предварительного следствия установили, что в январе 2015 года сотрудники Тайшетского лесхоза, находясь в зависимости от должностных лиц Центра защиты леса, вынуждены были заключить договор на оказание услуг с аффилированной компанией «Сиблесцентр». Сотрудники лесхоза перевели фирме более 460 тысяч рублей и подписали акт выполненных работ.

Позже выяснилось, что это не единичный случай. С 2013 года до 2016 год ряд лесхозов области при поддержке Центра защиты леса Иркутской области заключали договоры на лесопатологические обследования лесных насаждений с определенными коммерческими организациями, в то время как эти работы выполнялись силами этого Центра. При этом оплата за услуги поступала не на счет Центра, а на счета коммерческих структур.