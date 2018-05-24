Иркутская область снова «прославилась» на Первом канале – теперь в связи со страшной смертью младенца в Братске

Братск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На Первом канале 23 мая вышел выпуск программы «Мужское/женское», посвященный трагедии, случившейся этой весной в Братске – новорожденный мальчик погиб заживо, упав на горячую батарею. Участники телепрограммы попытались разобраться в обстоятельствах происшествия.

Напомним , инцидент случился в начале марта – как передавала «Братская студия телевидения», тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Однако соседи молодой семьи не уверены, что смерть ребенка была случайной – по их словам, пара накануне трагедии «устроила пьянку-гулянку», молодой отец семейства уснул пьяным, а ночью младенец «минут 10 орал как резаный». Мать грудничка же утверждала, что ничего не слышала, а ее сожитель настаивал, что уснул трезвый, но с высокой температурой.

В ходе передачи выяснилось, что у молодого папы имеется условная судимость и двое детей от других девушек, а в ночь происшествия он на несколько часов покинул квартиру, провожая одну из участниц застолья, и вернулся под утро.

– Я обращаю внимание Следственного комитета на то, что обстоятельства уголовного дела изменились. Человек был глубоко пьян, не отвечал за свои поступки, это является отягчающим обстоятельством, – подчеркнул один из ведущих телепередачи Александр Гордон.

Участники программы во главе с Александром Гордоном и его со-ведущей Юлией Барановской пришли к выводу, что мать погибшего ребенка выгораживает сожителя. Между тем в настоящий момент именно она является обвиняемой, а ее сожитель – потерпевшим.