Иркутянин, спровоцировавший тяжелое ДТП, проведет 15 лет в колонии строгого режима

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд 29 января вынес решение по резонансному делу о ДТП на улице Мира в областном центре в 2018 году. Иркутянина, сознательно спровоцировавшего аварию, приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба суда, также в пользу потерпевших с него взыскано возмещение морального вреда. Пострадавшими признаны отец погибшего, пострадавшая женщина, муж пострадавшей. В пользу мужа суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного ему самому и детям. Авто подсудимого решено обратить в счет возмещения ущерба потерпевшим по их гражданским искам. Общая сумма составила 4,8 млн рублей.

Напомним, 8 октября 2018 года в районе дома №2 по улице Мира произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Мицубиси». Четверо пострадавших в аварии, двое из которых дети 8 и 12 лет, были экстренно госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Для 27-летнего водителя «Мицубиси» полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался в больнице на следующий день.

При выяснении обстоятельств происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что к аварии причастен водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», своими маневрами вынудивший выехать женщину-водителя на «Киа» на встречку. Водитель джипа скрылся, но благодаря активным действиям полицейских и помощи пользователей соцсетей его удалось найти и задержать. Следователям СКР обвиняемый признался, что намеренно подрезал автомобиль, которым управляла женщина, после чего скрылся с места аварии.

В итоге 42-летний мужчина признан виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двух или более лиц, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба.