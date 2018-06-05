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06.06.2018

Опубликовано видео с камер наблюдения, на которые попал ангарский педофил

Ангарск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске мужчина, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки, попал в объектив камер видеонаблюдения недалеко от ТЦ «Мега» в 13 микрорайоне города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Сейчас, следователи и полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Тех, что что-либо знает о местонахождении мужчины, просят незамедлительно обратиться в следственный отдел по Ангарску СУ СКР по Иркутской области по телефону: 8 (3955) 59-18-48, 59-18-47 или 02.

ПРИМЕТЫ:

  • По уточненным данным, по подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина славянской внешности, на вид 20-25 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые, подбородок острый, кожа лица смуглая. Был одет в белую кофту, бежевые брюки, светлые туфли. На среднем пальце правой руки – кольцо из металла желтого цвета.

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