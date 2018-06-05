|Происшествия
|06.06.2018
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Опубликовано видео с камер наблюдения, на которые попал ангарский педофил
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Ангарск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске мужчина, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки, попал в объектив камер видеонаблюдения недалеко от ТЦ «Мега» в 13 микрорайоне города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Сейчас, следователи и полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Тех, что что-либо знает о местонахождении мужчины, просят незамедлительно обратиться в следственный отдел по Ангарску СУ СКР по Иркутской области по телефону: 8 (3955) 59-18-48, 59-18-47 или 02.
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