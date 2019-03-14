Перед судом предстанет рецидивист, устроивший кровавую бойню в Усть-Орде

Эхирит-Булагатский район, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летнего жителя поселка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района и его 19-летнего подельника за убийство двух человек с особой жестокостью.

Напомним, по версии следствия, в апреле 2018 года молодой человек решил из ревности убить жену и всех членов ее семьи. За помощью злоумышленник обратился к своему давнему знакомому. Молодые люди вступили в сговор и стали планировать преступление.

Ранним утром 22 апреля подсудимые проникли в жилой дом по улице Каландаришвили, вооружившись ножами и топором. Внутри находились пять человек: 16-летняя супруга подсудимого, ее 36-летний отец и 32-летняя мать, 65-летний дедушка и полуторагодовалый ребенок. Злоумышленники атаковали всех. В итоге дедушка и мать жены подсудимого скончались на месте от полученных травм, а ее саму вместе с отцом экстренно госпитализировали. Малолетний ребенок получил повреждения, относящиеся к категории легкого вреда здоровью.

Известно, что ранее судимый 20-летний слесарь и его нигде не работающий, ведущий антиобщественный образ жизни подельник состоят на учете в психоневрологическом диспансере.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, материалы уголовного дела насчитывают 10 томов. Следователи СК допросили свыше 15 человек и провели около 20 различных судебных экспертиз. Собрана достаточная доказательственная база, а прокурор утвердил обвинительное заключение.