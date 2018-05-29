Перед судом предстанет водитель Порше Кайен, устроивший смертельное ДТП на иркутской плотине ГЭС

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Саянска – предполагаемого виновника резонансного ДТП на плотине ГЭС в областном центре. Молодой человек предстанет перед Октябрьским районным судом Иркутска.

Напомним, 10 декабря 2017 года водитель дорогой иномарки выехал на «встречку», где столкнулся с «Нивой». Испугавшись ответственности, он скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В результате аварии два пассажира отечественной легковушки погибли, водитель и еще один пассажир получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по факту ДТП следователи собрали доказательства, допросили порядка 30 человек – свидетелей, пострадавших и очевидцев аварии. В ходе расследования эксперты-криминалисты провели 10 различных экспертиз и проверок. На время следствия суд избрал предполагаемому виновнику трагедии меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме этого, чтобы установить все детали, которые предшествовали произошедшему, следователи собрали записи с камер наблюдения увеселительных заведений, которые обвиняемый посетил непосредственно перед аварией. Изъятые видеозаписи отчетливо подтвердили факт употребления им алкогольных напитков, отмечают в полиции.

Судить молодого человека будут по части 6 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.