«Плакали ваши денежки»: кибераферисты «увели» у жителей Иркутской области 120 миллионов рублей в 2019 году

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области всё чаще попадаются на крючок кибермошенников. Суммы, которые аферистам удалось «увести», с каждым годом становятся всё больше. Если в 2017 году это было 50 млн рублей, то в 2019 году – уже 120 миллионов. О том, как не попасть на крючок мошенника и каков портрет среднестатистической жертвы афериста – в материале Телеинформа. Частный случай В один из сентябрьских дней на телефон 53-летнему иркутянину Олегу Ведерникову поступил звонок. На экране мобильника высветился московский номер. Мужчина часто пользуется услугами интернет-магазинов, потому решил, что, вероятно, звонят по поводу доставки очередного товара. – Я снял трубку, со мной заговорил молодой человек, назвал имя и фамилию, сказал, что он представитель Сбербанка. По его словам, с моей карты якобы где-то в Краснодаре сняли крупную сумму денег, и теперь банк проводит проверку. Какую именно сумму сняли, кстати, не сказал. Потом он попросил назвать номер карты, – рассказывает Олег Ведерников. Мужчина, вероятно, лишился бы своих накоплений, если бы рядом в этот момент не оказалась его супруга. Он уже начал диктовать номер карты, когда женщина заставила мужа положить трубку со словами, что его наверняка пытаются провести аферисты. И действительно, ведь никаких уведомлений о снятии денег с карты не поступало. – Почему я на это повёлся, сам не понимаю, ведь постоянно во всех новостях говорят о том, что не надо никому давать номер карты и вообще никаких данных. Это было похоже на какой-то гипноз. Потом мне с этого же номера звонили ещё несколько раз, но я уже не отвечал, – говорит иркутянин. Обращаться в полицию по этому поводу мужчина не стал: злоумышленники ведь так и не получили своего. А в том, что чуть не попался на их удочку, винит себя же. «Сам дурак», говорит. «Несите ваши денежки» Олегу Ведерникову повезло остаться при своих кровных. Однако огромное количество жителей Иркутской области расстаются с деньгами, нарвавшись именно на схему с лжебанковскими клерками. По данным ГУ МВД по Иркутской области, с начала 2020 года жертвами таких аферистов стали уже больше ста человек. Мошенники берут себе на службу и технические ноу-хау, и методы социальной инженерии. – Как правило, они готовятся к такому обману. Во время звонка обращаются к потенциальной жертве по имени и отчеству, располагают его к себе, называя информацию о нём, умело имитируют речь сотрудников банков, пугают необходимостью действовать срочно – иначе деньгами якобы вот-вот завладеют мошенники, а после выясняют у собеседника сведения из банковских смс, данные карты. Например, под предлогом сверки этих данных, – говорят оперативники, работающие по таким уголовным делам. «Новинкой» этого года стало применение аферистами специальных программ для маскировки номера вызова под реально существующие номера «горячих линий» банков. А ещё аферисты могут просить установить стороннюю программу, которая позволяет получить доступ к гаджету потенциальной жертвы. Несложно представить, каков в большей части итог таких вот бесед. – Мошенничества, которые проворачивают с помощью методов социальной инженерии, как показывает практика, наиболее распространены. Аферисты фактически злоупотребляют доверием, ведь их главная задача – заставить самих жертв переводить денежные средства. Звонок от «службы безопасности банка» – это классический пример такого вида преступлений. Под разными предлогами выманиваются реквизиты карты, кодовое слово, ФИО, PIN-код, CVV и различные коды сообщений из поступающих смс-сообщения, – рассказали в пресс-службе мобильного оператора «Мегафон». В компании отмечают, что ситуация по России везде примерно одинакова, и Иркутская область на фоне других регионов не особенно отличается по разгулу кибермошенничеств. Своих клиентов оператор оберегает с помощью широкого набора технических решений. Антифрод-системы, например, блокируют входящие звонки, если со стороны звонящего происходит подмена номера на номер банка или очень похожий на него. По итогам 2019 года «МегаФон» заблокировал около 800 тысяч таких вызовов. Впрочем, отмечают в компании, без бдительности самих абонентов одолеть преступников сложно. С группой технических мошенничеств, когда используются фишинговые сайты, вредоносные программы и скиммеры приложений, работать проще, поскольку такие махинации очень быстро распознаются ИТ-системами. Так, в 2019 году «МегаФон» выявил и оградил абонентов от посещения более 33 тысяч фишинговых сайтов и интернет-ресурсов, содержащих вредоносное программное обеспечение для мобильных устройств. Продавцы тоже плачут Аферы с псевдобанковскими работниками – явление распространенное, но в Иркутской области по числу потерпевших находится на втором месте. По данным ГУ МВД по Иркутской области, с начала 2020 года уже больше 200 жителей региона попались на уловки злоумышленников при покупке или продаже товаров в интернете. – Наиболее популярными у мошенников остаются сервисы бесплатных объявлений. Например, сайты «Авито», а также «Юла», «Дром». Как правило, аферисты выставляют объявления о продаже несуществующего товара по заниженной цене и уговаривают покупателей перевести задаток. На этих же сайтах обманывают не только покупателей, но и продавцов, – говорят оперативники. В похожей ситуации оказалась, например, пенсионерка из Иркутска. Пожилая женщина, продавая гараж, чтобы купить квартиру внуку, за два дня дважды стала жертвой обмана «покупателей». Сначала позвонивший заявил, что по ошибке перевёл ей авансом больше денег, и она «вернула» ему 200 тысяч, только потом поняв, что отправила свои же накопления. Через день ей снова позвонили и предложили исправить ситуацию и вновь пойти к банкомату. После очередных манипуляций с терминалом пожилая иркутянка лишилась свыше 400 тысяч рублей. – Такие случаи, когда граждане лишаются больших сумм, становятся жертвами мошенников повторно (есть такие, кто по три раза попадался на разные уловки аферистов), когда обманывают инвалидов, матерей, собирающих деньги на лечение детей, пенсионеров очень запоминаются, – говорит один из сотрудников отдела по раскрытию мошенничеств и дистанционных преступлений Управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области по имени Андрей. – Лично мне с коллегами довелось распутывать дело лженачальника ГИБДД, звонившего таксистам. Он представлялся высокопоставленным полицейским, заказывал машину к зданию Госавтоинспекции, а потом просил во время ожидания купить товары и перевести деньги на счет – от тысячи до 40 тысяч рублей. По данным полиции, мошенник обманул около 10 человек. А нашли его… в Краснодарском крае. По словам оперативника, преступник очень удивился, когда к нему в дверь постучались сотрудники полиции из Иркутской области. В Иркутске он предстал перед судом и был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Братчанка «Яночка» Поймать афериста, признают полицейские, не так-то просто. Розыск мошенников – процесс очень трудоёмкий и сложный. И именно потому, что, как правило, злоумышленники находятся в других регионах России, а то и за рубежом. Деньги при этом по нескольку раз переводятся также в разные регионы, банки и сервисы, снимаются подставными лицами. Тем не менее, раскрываемость таких преступлений постепенно растёт, констатируют в МВД. В итоге злоумышленников привлекают к уголовной ответственности либо по статье 159 УК РФ – мошенничество, либо по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта. В первом случае максимальная санкция зависит от суммы ущерба и доходит до 10 лет лишения свободы. Во втором случае – до 6 лет лишения свободы. В этом году, например, удалось задержать в Иркутской области афериста, «сдававшего» несуществующие квартиры в столице, в Усолье-Сибирском – продавца несуществующих автозапчастей, а в Братске перед судом предстала женщина, обещавшая жителям разных районов области помощь в оформлении кредитов и похищавшая деньги под видом оплаты различных комиссий. Злоумышленница представлялась жертвам в соцсетях как Яночка. Как рассказывают оперативники, чтобы завоевать доверие клиентов, женщина, создавая фальшивые аккаунты, оставляла на разных платформах положительные отзывы о своей работе. Люди, конечно, проникались доверием, выходили с братчанкой на связь, а она вынуждала их оплатить открытие анкеты, страховку либо комиссию. Сумма платежа варьировалась от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Как только клиент «попался», «Яночка» прекращала с ним переписку и вносила в «чёрный список». Жертвами женщины стали 16 жителей Иркутской, Томской, Новосибирской областей и Ставропольского края. Кстати, как отмечают в МВД, на практике пойманный мошенник довольно часто полностью либо частично возмещает деньги потерпевшим. В зоне риска – все Оперативники говорят: думать, что жертвами мошенников становятся исключительно доверчивые старики – ошибочно. Количество кибермошенничеств с каждым годом увеличивается. Это связано с доступностью интернета, мобильной связи и ростом числа безналичных операций. Каждый день в полицию в Иркутской области поступает от трёх до 15 сообщений о преступлениях подобного рода. В числе пострадавших – люди разного возраста и социального уровня. Потому начеку быть нужно всем: и юной студентке, и академику РАН. – Обманывают и мужчин средних лет, которые пытаются купить, например, автомобильные запчасти или технику. Вот еще несколько типажей: юноши и девушки, продающие или покупающие гаджеты в сети, активные пользователи того же «Инстаграма», заказывающие там услуги и товары, домохозяйки, бизнесмены, руководители и сотрудники крупных компаний, даже сотрудники академии наук и бухгалтеры. Сегодня жертвой мошенника, в зависимости от ситуации, может стать любой человек, – говорят в МВД. Опасность подстерегает даже тогда, когда твой аккаунт в соцсетях закрыт для посторонних лиц. Мошенники могут его взломать и ладно, если страницу начинают использовать как площадку для незаконной рекламы или, на первый взгляд, безобидной просьбы дать в долг – что, кстати, легко распознать по тому же стилю общения. Но преступники порой пускаются на очень изощрённые схемы. Тогда на странице вашего знакомого может появиться пост с фотографией его реального родственника, который якобы попал в страшную аварию или сильно заболел. Снимок берут из числа размещённых на странице пользователя. К таким записям прикладываются «медицинские заключения», подписанные от лица реально существующих врачей. Аферисты – люди циничные и используют все доступные способы облапошивания людей. Не гнушаются даже приписыванием смертельных диагнозов маленьким детям. – Однозначно можно сказать, что мошенники развивают свои схемы обмана, делая их более правдоподобными. Они готовятся к предстоящей афере. Собирают информацию о человеке, анализируют её, продумывают варианты развития диалогов. Их цель – шокировать, заставить действовать не раздумывая. В том числе информацией о тяжёлой болезни, похоронах, произошедшем ДТП. Легенда может быть любая, – говорят оперативники. Как тут не повестись даже самому критично мыслящему человеку? Сотрудники полиции рекомендуют, прежде всего, не принимать никаких решений сгоряча. Стоит связаться со знакомым через другие каналы: по телефону или в других соцсетях. Если речь идёт о близком, то лучше обсудить свои действия с родными – это даст время обдумать ситуацию и принять верное решение. В свою очередь жертве мошенничества, в случае, если человек нарвался на аферу с банковской картой, нужно сразу же позвонить по номеру, указанному на банковской карте, и предупредить финансовую организацию. Вполне возможно, что аферисты еще не успели распорядиться деньгами. Затем уже дорога потерпевшего лежит в полицию, стоит только позвонить по номеру 102 (с мобильного) или прийти в ближайшую дежурную часть и сообщить всю информацию о произошедшем. Здравомыслие – панацея А чтобы себя обезопасить превентивно, специалисты рекомендуют быть предельно осторожными при разговоре с незнакомыми людьми по телефону, при общении в интернете, и, тем более, заключении там различных сделок. – Следует ограничить передачу полных сведений о банковской карте неизвестным, а также не пользоваться услугами дистанционной помощи в получении кредита через сомнительные электронные ресурсы. В случае покупки чего-либо через торговые площадки в интернете, не рекомендуется отправлять деньги авансом – никогда нельзя быть полностью уверенным в добросовестности собеседника. Ни в коем случае не следует совершать действий со своей картой под диктовку незнакомых лиц, – поясняют в МВД. А специалисты «Мегафона» добавляют: не стоит выкладывать в социальных сетях или общем доступе фотографии банковских карт, в телефонном разговоре ни в коем случае нельзя называть паспортные данные, пароли от личных кабинетов, даже если собеседник на том конце провода обращается по имени-отчеству, представляется сотрудником банка или госучреждения. И никаких смс-сообщений третьим лицам! Мошенники могут предлагать компенсацию за ранее приобретенные медицинские товары, слать сообщения о всевозможных выигрышах в лотерею, размещать объявления о помощи при «оформлении кредитов», звонить и писать в социальных сетях о происшествиях с родственниками, для решения которых срочно нужны деньги. Аферисты стараются получить доступ к чужим сбережениям под совершенно разными предлогами. Сейчас, например, стали активно использовать тему распространения коронавируса. И чтобы не попасться им на удочку, стоит всегда сохранять здравомыслие. Это убережёт и деньги, и нервы, и время. Алёна Кашпарова, Телеинформ Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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