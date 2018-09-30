Пропавший в Бодайбинском районе вертолет ищут на дне реки Витим

Бодайбинский район, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Вертолет «Робинсон», пропавший в Бодайбинском районе 1 октября, мог упасть в реку Витим, зацепившись за электропровод. В предполагаемом месте происшествия на реке есть масляное пятно, на поверхности воды плавает документация. Ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, воздушное судно не вышло на связь в 12:25. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, вертолет предположительно упал в воду в районе микрорайона Бисяга в пяти километрах от Бодайбо. Туда направлены подразделения Государственной инспекции по маломерным судам, оперативная группа Бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники отдела полиции, всего 36 человек и 11 единиц техники.

– Проведение поисково-спасательных работ осложнено сильным течением реки Витим. В готовности к вылету находятся 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области. Вертолетом Ми-8 МЧС России они будут доставлены к месту проведения работ, – говорят в региональном Главке МЧС.