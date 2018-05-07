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08.05.2018

Пьяные повар и диджей на Тойоте ночью 8 мая протаранили фасад ТЦ «Рублев» в Иркутске

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 8 мая два пьяных иркутянина на тонированной Тойоте Целике врезались в фасад ТЦ «Рублев» и попытались скрыться с мест ДТП. Их задержали охранники торгового центра и испекторы ГИБДД.

Инцидент произошел около двух часов ночи. По предварительной информации, за рулем иномарки сидел 25-летний житель областного центра, работающий су-шефом одного из ресторанов города, который не справился с управлением. Сразу после инцидента вероятный виновник случившегося и находившийся на пассажирском сиденье 27-летний диджей попытались уйти от ответственности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, после сбора необходимых административных материалов водитель иномарки будет помещен в спецприемник. Вопросы о мере ответственности в скором времени будут рассмотрены судебными органами. В настоящее время в действия нарушителя усматривается наличие, по меньшей мере, четырех административных правонарушений – это отказ от прохождения медицинского освидетельствования, оставление места ДТП, отсутствие страхового полиса, а также наличие тонировки, не соответствующей требованиям законодательства. Кроме этого, мужчине также предстоит возместить причиненный ущерб собственнику торгового центра в гражданском порядке.

Кстати, пассажир Тойоты также помещен в спецприемник за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

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