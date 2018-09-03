С начала года в Иркутской области на пожарах погибли 127 человек

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие восемь месяцев 2018 года на территории Приангарья произошло 1809 пожаров, в результате которых погибли 127 человек и 129 человек получили травмы. На пожарах спасен 421 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число пожаров снизилось на 126, количество погибших увеличилось на 22 человека.

По причине нарушения правил эксплуатации или неисправности электрооборудования произошло 70 пожаров. Причиной 53 пожаров стало неосторожное обращение с огнем. В результате поджога зарегистрировано 35 пожаров. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей стало причиной 13 пожаров.

В августе на девяти пожарах погибли 13 человек, в том числе один ребенок. Проанализировав пожары с гибелью людей, государственные инспекторы по пожарному надзору установили, что наибольшее количество пожаров с гибелью людей происходит в жилом секторе.

– Условиями, способствующими гибели людей, в большинстве случаев служило алкогольное опьянение и состояние сна. Один человек погиб, находясь в состоянии паники. Большинство погибших – нетрудоспособные или безработные, престарелые граждане, не обеспечивающие пожарную безопасность своего жилья. Это люди, составляющие группу риска. Мы настоятельно рекомендуем работникам социальной защиты муниципальных образований устанавливать дымовые извещатели в местах проживания таких граждан. Работа по оснащению жилых домов электронными датчиками проводится в Иркутской области не первый год по целевой программе «Пожарная безопасность», – рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Одновременное увеличение числа пожаров и погибших на них людей с начала года произошло в 11 муниципальных образованиях: в Иркутском, Ольхонском, Заларинском, Боханском, Шелеховском, Усть-Илимском, Чунском, Балаганском районах, а также в Ангарском городском округе, Черемхово и Саянске. Эти муниципальные образования находятся на особом контроле ГУ МЧС. Работа по предупреждению бытовых пожаров в населенных пунктах этих территорий усилена за счёт совместной работы сотрудников МЧС, полиции, работников администраций, с привлечением добровольцев и старост.

Население убедительно просят сообщать о фактах нарушения требований пожарной безопасности на номер «101» или на единый телефон доверия, круглосуточной работающий в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 3-99999.