С начала октября в Иркутской области двое детей погибли в ДТП

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за первую неделю октября двое детей погибли в ДТП, сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, 8 октября первоклассник в Иркутске попал под трамвай. Еще один ребенок пострадал 3 октября на пешеходном переходе на улице Депутатская областного центра. По предварительной информации он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате инцидента мальчик был отправлен в медучреждение.

В целом, за последнее время, по информации ГУ МВД по Иркутской области, случаи ДТП с участие несовершеннолетних в регионе участились. В том числе, в городах Приангарья зафиксирован ряд аварий на пешеходных переходах с участием подростков. Так, в первый месяц учебного года в области случилось 35 ДТП с участием детей-пешеходов, в которых 38 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести и один ребенок погиб.

В частности, авария со смертельным исходом случилась 6 сентября в Усольском районе. Напомним, в результате наезда Ленд Крузера погибла 10-летняя девочка, которая утром шла в школу – от полученных травм она скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи по пути в больницу.

Также в Усолье-Сибирском ребенок погиб на дороге 1 октября. Вечером 60-летний местный житель на Тойоте Краун, двигаясь со стороны улицы Крупской в направлении улицы Менделеева, выехал на встречную полосу и сбил школьника, который ехал на велосипеде по краю проезжей части. В результате аварии мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Ангарске 24 сентября на пересечении улиц Энгельса и Саянской женщина 1958 года рождения за рулем Тойоты Камри совершила наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок получил травмы головы и был направлен в медицинское учреждение.

Также в Ангарске на пешеходном переходе на улице Оречкина водитель Тойоты Камри вечером 18 сентября совершил наезд на 16-летнюю девушку. Потерпевшая получила ссадины и ушибы, и после осмотра врача была отпущена домой.

Кроме того, недобросовестные водители, сбившие детей, нередко пытались уйти от ответственности, оставляя место ДТП, говорят в полиции.

Так в Иркутске полицейские разыскали предполагаемого виновника аварии с ребенком на улице Полярная. 17 сентября в вечернее время водитель иномарки темного цвета совершил касательное столкновение с несовершеннолетним пешеходом. Однако предполагаемый виновник аварии посчитал произошедшее незначительным и оставил место ДТП. Вскоре его разыскали полицейские, и в тот же день суд лишил права управления транспортным средством сроком на год.

Инспекторы ГИБДД отмечают высокий процент розыска таких нарушителей и напоминают о недопустимости оставления места ДТП с пострадавшими.

Полицейские отмечают, что каждое из указанных выше трагических происшествий можно было предотвратить, если бы все участники дорожного движения четко и строго следовали правилам дорожного движения и проявили внимательность на дороге.