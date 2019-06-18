Ситуацию с «Усольехимпромом» поставили на контроль федеральных надзорных органов

Усолье-Сибирское, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение вопроса по утилизации опасных для жителей всего региона отходов «Усольехимпрома» удалось сдвинуть с мертвой точки, и сегодня ситуация поставлена на контроль федеральных надзорных органов. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол, который в очередной раз побывал с рабочей поездкой в Усолье-Сибирском.

Как сообщает пресс-служба ЗС, 18 июня спикер вместе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой, представителями байкальской природоохранной прокуратуры, правительства Иркутской области и руководством города посетил промышленную площадку для того чтобы оценить, что было сделано за последние несколько месяцев и над чем еще предстоит работать в ближайшем будущем.

– Мы с депутатами здесь в Усолье, наверное, бываем чаще, чем в других территориях нашей области. И это совершенно не случайно, ведь от того, насколько оперативно и эффективно мы справимся с проблемой утилизации химических отходов в Усолье-Сибирском, зависит судьба не только города, но и всего Приангарья. Новый состав Заксобрания буквально с первых дней работы подключился к этой теме, и сегодня можно констатировать, что первые шаги в решении этой проблемы с более чем 20-летней истории сделаны, – подчеркнул Сергей Сокол.

Напомним, на территории «Усольехимпрома» прошло уже несколько выездных совещаний ЗС, на которых парламентарии, представители муниципалитета и всех заинтересованных структур обсуждали дальнейшие действия по утилизации опасных отходов. По результатам первой поездки депутатами был составлен парламентский запрос по данной проблеме в правительство Иркутской области, который сейчас находится на контроле. Кроме того, было собрано несколько тысяч подписей горожан под обращением к Дмитрию Медведеву. Результатом обращения стало то, что в итоге ситуацию под личный контроль взял руководитель правительства РФ.

Как было отмечено в ходе осмотра промплощадки, на данный момент разработана открытая и понятная для всех жителей Усолья-Сибирского схема ликвидации накопленных токсичных отходов. В феврале этого года с территории «Усольехимпрома» вывезены 1082 баллона с ртутью и находившийся рядом грунт, в марте был заключен договор с охранным агентством и ограничен доступ на территорию предприятия, а к концу мая были окончены работы по очистке зараженного склада. Следующим этапом станут работы на скважинах, которые содержат около 18 тысяч тонн эпихлоргидрина.

Мэр города Максим Торопкин отметил большой вклад областных парламентариев в решение этой проблемы. Он также пояснил, что с ноября прошлого года в городе введен режим ЧС, который не снят до сих пор. По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии, реализация проекта демеркуризации может превысить 1,3 млрд рублей. Говоря о задачах на ближайшую перспективу, первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин отметил необходимость проведения до конца обследования территории, а также формирование реестра опасных объектов.

– Это комплексная проблема – предприятие с историческим наследием, сложные объекты и отсутствие должного внимания к нему на протяжении многих лет. Людям все равно кто в этом виноват, важно что власть и надзорные органы должна исполнять свои определенные функции. В таком состоянии объект оставлять нельзя, – сказала Светлана Радионова на совещании, состоявшемся после осмотра.

По ее словам, по итогам приезда в Иркутскую область будет проведен глубокий анализ кризисной ситуации, а также даны соответствующие поручения о ежемесячном отчете о положении дел и реализуемых мероприятиях.

– Мы были уверены в поддержке федерального центра и федеральных надзорных органов, и сегодня наши действия дают результаты, – подчеркнул Сергей Сокол, подводя итог рабочей поездки в город нефтехимиков. – Мы намерены и дальше заниматься решением экологических проблем области, системной работой в этом направлении. И мы приложим максимальные усилия, чтобы президентское поручение было полностью исполнено. Наша задача не допустить простого перекладывания бумажек исполнительной властью, пока жители города сидят на пороховой бочке.

Напомним, с начала 2019 года пожары на «Усольехимпроме» регистрировались 16 раз. Они происходят и после того, как правительство Иркутской области заключило договор с охранным предприятием на ограничение доступа на территорию предприятия. Стоит отметить, что проблема с «Усольехимпромом» находится на повестке уже более 20 лет, но только сейчас дело удалось сдвинуть с мёртвой точки. Промплощадку в марте взяли под охрану до конца года, поскольку её расхищали, при этом пожары продолжают вспыхивать. По последним данным, до конца мая власти Иркутской области должны были получить заключение экспертизы по рекультивации отходов «Усольехимпрома».