Таксист, убивший девятилетнюю братчанку, предстанет перед судом

Братск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский областной суд 28 марта поступило уголовное дело по факту убийства девятилетней девочки, совершенного в 2018 году в Братске.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего.

Напомним, девочка пропала 9 июня 2018 года. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли спустя 10 дней поисков. В убийстве школьницы сознался 43-летний местный житель, указав, где находится труп. Причиной смерти школьницы назвали удушение.

Во время поиска девочки оперативники совершили тысячи поквартирных обходов домов, гаражных кооперативов, дачных участков. Следователи допросили более 500 человек, включая родственников и одноклассников школьницы, а также более 40 лиц, ранее судимых за преступления против несовершеннолетних и лиц, имеющих психические заболевания.

С момента объявления девочки в розыск проанализировано свыше 600 часов видео съемки из 25 носителей информации. Эти сведения позволили установить место, где в последний раз была без вести пропавшая. Сотрудники уголовного розыска и СК нашли все 50 автомашин, которые могли иметь отношение к этому происшествию, и проверили алиби каждого собственника транспортного средства, остановившись на одном человеке. После задержания он находился под арестом по решению суда.