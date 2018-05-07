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07.05.2018

В Ангарске объявлен в розыск педофил – за информацию обещано вознаграждение

Ангарск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 11-летней школьнице. Полиция объявила вознаграждение за информацию о личности подозреваемого.

Инцидент случился 3 мая около 15.00 в подъезде дома №9 в 13-м микрорайоне Ангарска. По этому факту следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМОГО:

  • Славянская внешность, на вид  20-25 лет, рост 160-165 см, худощавое телосложение, волосы короткие, светлые, подбородок острый, кожа лица смуглая.
  • Был одет в белую кофту с темными полосами, одна из полос голубого цвета, бежевые брюки. На среднем пальце правой руки – кольцо из металла желтого цвета.

Фото предоставлено полицией

Как сообщает пресс-служба полиции, в настоящее время его розыском активно занимаются сотрудники управления по Ангарскому городскому округу, а также наиболее опытные сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области.

КООРДИНАТЫ:

  • Граждан, что-либо знающих о местонахождении этого человека, просьба сообщить в любой отдел полиции лично либо по телефонам: 8 (3955) 59-18-48, 59-18-47 или 02 (с мобильного 102).

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