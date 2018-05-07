|Происшествия
|07.05.2018
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В Ангарске объявлен в розыск педофил – за информацию обещано вознаграждение
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Ангарск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 11-летней школьнице. Полиция объявила вознаграждение за информацию о личности подозреваемого.
Инцидент случился 3 мая около 15.00 в подъезде дома №9 в 13-м микрорайоне Ангарска. По этому факту следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМОГО:
Фото предоставлено полицией
Как сообщает пресс-служба полиции, в настоящее время его розыском активно занимаются сотрудники управления по Ангарскому городскому округу, а также наиболее опытные сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области.
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