В Иркутске арестован сутенер, принуждавший девочку-подростка заниматься проституцией

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские и следователи СКР при помощи бойцов СОБР Росгвардии задержали 324-летнего мужчину, подозреваемому в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. В настоящее время ему предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения – заключение под стражу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в 2019 году обвиняемый познакомился с 17-летней девушкой в интернете, после чего договорился с ней о встрече. Обманным путем молодой человек завел девушку в квартиру на улице Советская, где заставил оказывать интимные услуги. Затем он перевез ее в коттедж, где, ограничивая свободу ее передвижения и круглосуточно контролируя, продолжил вовлекать в занятия проституцией.

– На протяжении семи месяцев девушка выезжала в гостиницы и сауны для оказания услуг интимного характера, – отмечают в региональном СК.

По словам фигуранта, он проживает во Владивостоке, а в Иркутске находится временно, передает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. В полиции не исключают, что этот случай вовлечения в проституцию мог быть не единственным. В настоящее время устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.